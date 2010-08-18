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"أمالا" تنفي رعايتها لأي ناد رياضي في المملكة

نفت شركة "أمالا"، الوجهة الاستثنائية فائقة الفخامة والممتدة على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية، رعايتها لأي ناد رياضي في السعودية.

و نشر الحساب الرسمي للشركة على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "تنفي أمالا ما تردد في منصات التواصل الاجتماعي عن رعايتها لأي ناد رياضي، مع تمنياتها بازدهار وتقدم الرياضة في المملكة العربية السعودية.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت بأن إدارة النادي الأهلي وقعت عقداً مع شركة "أمالا" السياحية لرعاية النادي بعقد لمدة 5 سنوات مقابل 375 مليون ريال بواقع (75) مليون ريال كل موسم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أمالا" تنفي رعايتها لأي ناد رياضي في المملكة
سبق

نفت شركة "أمالا"، الوجهة الاستثنائية فائقة الفخامة والممتدة على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية، رعايتها لأي ناد رياضي في السعودية.

و نشر الحساب الرسمي للشركة على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "تنفي أمالا ما تردد في منصات التواصل الاجتماعي عن رعايتها لأي ناد رياضي، مع تمنياتها بازدهار وتقدم الرياضة في المملكة العربية السعودية.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت بأن إدارة النادي الأهلي وقعت عقداً مع شركة "أمالا" السياحية لرعاية النادي بعقد لمدة 5 سنوات مقابل 375 مليون ريال بواقع (75) مليون ريال كل موسم.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
12:26 AM

"أمالا" تنفي رعايتها لأي ناد رياضي في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفت شركة "أمالا"، الوجهة الاستثنائية فائقة الفخامة والممتدة على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية، رعايتها لأي ناد رياضي في السعودية.

و نشر الحساب الرسمي للشركة على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "تنفي أمالا ما تردد في منصات التواصل الاجتماعي عن رعايتها لأي ناد رياضي، مع تمنياتها بازدهار وتقدم الرياضة في المملكة العربية السعودية.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت بأن إدارة النادي الأهلي وقعت عقداً مع شركة "أمالا" السياحية لرعاية النادي بعقد لمدة 5 سنوات مقابل 375 مليون ريال بواقع (75) مليون ريال كل موسم.

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