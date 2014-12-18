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"الصحة": تسجيل 116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 96 خلال الـ24 ساعة الماضية

المغرب تسجل 230 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 952628.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم 4 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14808؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 936348.

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المغرب تسجل 230 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة
سبق

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 952628.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم 4 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14808؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 936348.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
06:40 PM

المغرب تسجل 230 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 952628.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم 4 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14808؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 936348.

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