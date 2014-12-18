المغرب تسجل 230 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 952628.
وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم 4 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14808؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 936348.
المغرب تسجل 230 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-18
سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 952628.
وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم 4 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14808؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 936348.
18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
06:40 PM
المغرب تسجل 230 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 952628.
وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم 4 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14808؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 936348.