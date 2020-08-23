وزير الموارد البشرية يعلن: توطين المِهَن الهندسية وحد أدنى لأجورها
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن إصداره قرارًا بتوطين المهن الهندسية، ووضع لها حدًّا أدنى للأجور.
وقال: يأتي ذلك امتدادًا لمساعي الوزارة في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية للحصول على فرص وظيفية لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
أحمد بن سليمان الراجحي
وزير الموارد البشرية يعلن: توطين المِهَن الهندسية وحد أدنى لأجورها
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-08-23
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن إصداره قرارًا بتوطين المهن الهندسية، ووضع لها حدًّا أدنى للأجور.
وقال: يأتي ذلك امتدادًا لمساعي الوزارة في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية للحصول على فرص وظيفية لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
01:20 PM
وزير الموارد البشرية يعلن: توطين المِهَن الهندسية وحد أدنى لأجورها
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن إصداره قرارًا بتوطين المهن الهندسية، ووضع لها حدًّا أدنى للأجور.
وقال: يأتي ذلك امتدادًا لمساعي الوزارة في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية للحصول على فرص وظيفية لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.