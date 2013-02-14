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أمير الحدود الشمالية يرعى ملتقى الجمعيات الإعلامية الأول على مستوى المملكة

يستمر 3 أيام.. وبمشاركة واسعة من نخب في مجالات مختلفة

خلف بن جويبر: يرعى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في السادس من مارس القادم الملتقى الأول للجمعيات الإعلامية على مستوى المملكة، والذي تنظمه جمعية إعلاميي الحدود الشمالية، وسيقام لمدة ثلاثة أيام في مدينة عرعر.

وقال رئيس الجمعية ثامر قمقوم، إن "الملتقى حظي بموافقة كريمة وتدشين من أمير الحدود الشمالية"، مؤكداً أن المشاركين في الملتقى هم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في الجمعيات الإعلامية، إضافة إلى ضيوف الملتقى من الشخصيات الإعلامية المعروفة من رؤساء تحرير وكتاب وإعلاميين وعدد من مشاهير السوشيال ميديا".

وأضاف: "الجمعية شكلت عدداً من اللجان تعمل منذ أكثر من شهرين لاستقبال وإنجاح الملتقى"، مؤكداً أن الملتقى سيشهد إقامة ورش عمل واجتماعاً لرؤساء الجمعيات وزيارات مصاحبة للضيوف لعدد من المعالم والمواقع في عرعر.

وعبر "قمقوم" عن تقديره العميق للأمير فيصل بن خالد بن سلطان على ما تحظى به الجمعية من دعم واهتمام، متمنياً للحضور طيب الإقامة في عرعر.

أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ملتقى الجمعيات الإعلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الحدود الشمالية يرعى ملتقى الجمعيات الإعلامية الأول على مستوى المملكة
سبق

خلف بن جويبر: يرعى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في السادس من مارس القادم الملتقى الأول للجمعيات الإعلامية على مستوى المملكة، والذي تنظمه جمعية إعلاميي الحدود الشمالية، وسيقام لمدة ثلاثة أيام في مدينة عرعر.

وقال رئيس الجمعية ثامر قمقوم، إن "الملتقى حظي بموافقة كريمة وتدشين من أمير الحدود الشمالية"، مؤكداً أن المشاركين في الملتقى هم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في الجمعيات الإعلامية، إضافة إلى ضيوف الملتقى من الشخصيات الإعلامية المعروفة من رؤساء تحرير وكتاب وإعلاميين وعدد من مشاهير السوشيال ميديا".

وأضاف: "الجمعية شكلت عدداً من اللجان تعمل منذ أكثر من شهرين لاستقبال وإنجاح الملتقى"، مؤكداً أن الملتقى سيشهد إقامة ورش عمل واجتماعاً لرؤساء الجمعيات وزيارات مصاحبة للضيوف لعدد من المعالم والمواقع في عرعر.

وعبر "قمقوم" عن تقديره العميق للأمير فيصل بن خالد بن سلطان على ما تحظى به الجمعية من دعم واهتمام، متمنياً للحضور طيب الإقامة في عرعر.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
07:48 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:49 PM

أمير الحدود الشمالية يرعى ملتقى الجمعيات الإعلامية الأول على مستوى المملكة

يستمر 3 أيام.. وبمشاركة واسعة من نخب في مجالات مختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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خلف بن جويبر: يرعى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في السادس من مارس القادم الملتقى الأول للجمعيات الإعلامية على مستوى المملكة، والذي تنظمه جمعية إعلاميي الحدود الشمالية، وسيقام لمدة ثلاثة أيام في مدينة عرعر.

وقال رئيس الجمعية ثامر قمقوم، إن "الملتقى حظي بموافقة كريمة وتدشين من أمير الحدود الشمالية"، مؤكداً أن المشاركين في الملتقى هم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في الجمعيات الإعلامية، إضافة إلى ضيوف الملتقى من الشخصيات الإعلامية المعروفة من رؤساء تحرير وكتاب وإعلاميين وعدد من مشاهير السوشيال ميديا".

وأضاف: "الجمعية شكلت عدداً من اللجان تعمل منذ أكثر من شهرين لاستقبال وإنجاح الملتقى"، مؤكداً أن الملتقى سيشهد إقامة ورش عمل واجتماعاً لرؤساء الجمعيات وزيارات مصاحبة للضيوف لعدد من المعالم والمواقع في عرعر.

وعبر "قمقوم" عن تقديره العميق للأمير فيصل بن خالد بن سلطان على ما تحظى به الجمعية من دعم واهتمام، متمنياً للحضور طيب الإقامة في عرعر.

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200 مليار دولار ..

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