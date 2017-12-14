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تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة ومثيرة للأتربة على منطقة تبوك

تستمرّ حتى الساعة الـ11:30 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم؛ تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظة تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ11:30 مساءً.


من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الأرصاد تبوك حالة الطقس الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة ومثيرة للأتربة على منطقة تبوك
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم؛ تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظة تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ11:30 مساءً.


من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
06:35 PM

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة ومثيرة للأتربة على منطقة تبوك

تستمرّ حتى الساعة الـ11:30 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
3,792

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم؛ تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظة تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ11:30 مساءً.


من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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