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جدة تتفوق على شنغهاي في افتتاح الفنادق الجديدة في عام 2020

حلت السابعة عالمياً والثانية عربياً ضمن مؤشر المدن الرائدة عالمياً

جاءت مدينة جدة في المركز السابع عالمياً والثاني عربياً ضمن مؤشر المدن الرائدة عالمياً في افتتاح الفنادق الجديدة في العام الجديد وذلك وفقاً لتقرير "أمريكان إكسبريس، للاجتماعات والفعاليات 2020".

في حين جاءت دبي في المركز الأول عالمياً بافتتاح مزمع لـ65 فندقاً جديداً هذا العام متقدمة على بعض من أكثر المدن عراقة مثل لندن 30 فندقاً ونيويورك 22 فندقاً واورلاندر 18 فندقاً وتشنجدو 17 فندقاً وناشفيل 15وهانغزو 15 وجدة 14 فندقاً وشنغهاي 12، كما جاءت في صدارة مدن المنطقة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية قد أعلن في سبتمبر 2019 عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة.

ويهدف المشروع إلى تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة تسهم في تطوير مدينة جدة ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، حيث سيساهم المشروع في تطوير منطقة حيوية مناسبة للترفيه مما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين.

جدة افتتاح الفنادق الجديدة الفنادق صندوق الاستثمارات العامة

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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جدة تتفوق على شنغهاي في افتتاح الفنادق الجديدة في عام 2020
سبق

جاءت مدينة جدة في المركز السابع عالمياً والثاني عربياً ضمن مؤشر المدن الرائدة عالمياً في افتتاح الفنادق الجديدة في العام الجديد وذلك وفقاً لتقرير "أمريكان إكسبريس، للاجتماعات والفعاليات 2020".

في حين جاءت دبي في المركز الأول عالمياً بافتتاح مزمع لـ65 فندقاً جديداً هذا العام متقدمة على بعض من أكثر المدن عراقة مثل لندن 30 فندقاً ونيويورك 22 فندقاً واورلاندر 18 فندقاً وتشنجدو 17 فندقاً وناشفيل 15وهانغزو 15 وجدة 14 فندقاً وشنغهاي 12، كما جاءت في صدارة مدن المنطقة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية قد أعلن في سبتمبر 2019 عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة.

ويهدف المشروع إلى تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة تسهم في تطوير مدينة جدة ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، حيث سيساهم المشروع في تطوير منطقة حيوية مناسبة للترفيه مما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
11:37 PM

جدة تتفوق على شنغهاي في افتتاح الفنادق الجديدة في عام 2020

حلت السابعة عالمياً والثانية عربياً ضمن مؤشر المدن الرائدة عالمياً

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خالد خليل - الرياض
6
10,843

جاءت مدينة جدة في المركز السابع عالمياً والثاني عربياً ضمن مؤشر المدن الرائدة عالمياً في افتتاح الفنادق الجديدة في العام الجديد وذلك وفقاً لتقرير "أمريكان إكسبريس، للاجتماعات والفعاليات 2020".

في حين جاءت دبي في المركز الأول عالمياً بافتتاح مزمع لـ65 فندقاً جديداً هذا العام متقدمة على بعض من أكثر المدن عراقة مثل لندن 30 فندقاً ونيويورك 22 فندقاً واورلاندر 18 فندقاً وتشنجدو 17 فندقاً وناشفيل 15وهانغزو 15 وجدة 14 فندقاً وشنغهاي 12، كما جاءت في صدارة مدن المنطقة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية قد أعلن في سبتمبر 2019 عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة.

ويهدف المشروع إلى تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة تسهم في تطوير مدينة جدة ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، حيث سيساهم المشروع في تطوير منطقة حيوية مناسبة للترفيه مما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين.

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