البلجيكي "مكسيم فان جيلز" يتوج بلقب سباق "طواف السعودية 2022"

احتضنته المملكة بالعلا لمدة 5 أيام.. "المسعد" توج الفائزين

توّج الدراج البلجيكي "مكسيم فان جيلز" من فريق لوتو سودال البلجيكي اليوم السبت، بلقب سباق "طواف السعودية 2022" الذي أقيم في المملكة بالعلا، خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من فبراير الجاري، ونظمته وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، كإحدى مبادرات برنامج جودة الحياة.

وتوج عبدالعزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، بطل السباق البلجيكي "مكسيم فان جيلز" عقب تصدره الترتيب العام في السباق بزمن 17.9:38 ساعة، وبفارق 36 جزءاً من الثانية عن الدراج الكولومبي سانتياغو بويتراغو من فريق بحرين فيكتوريوس البريطاني، الذي جاء في المركز الثاني، فيما حل الدراج البرتغالي روي كوستا من فريق الإمارات في المركز الثالث بزمن 17.10:26 ساعة.

وكان الدراج الهولندي ديلان غروينويغن من فريق بايك إكسينج الفرنسي قد حقق لقب المرحلة الخامسة والأخيرة التي انطلقت وانتهت في البلدة القديمة في العلا بمسافة 137.9كم، وبزمن قدره 2.56:10 ساعة.

وحقق فريق كويك ستيب ألفا فينيل البلجيكي لقب أفضل فريق في "طواف السعودية 2022"، فيما نجح مكسيم فان جيلز وبطل "طواف السعودية 2022" في ضم لقبي التصنيف الزمني الفردي والعام ولقب النقاط العامة، كما حصل الدراج الهولندي ديلان جروينويغن على لقب أفضل متسابق شاب في السباق، وحقق الدراج النرويجي مارتن أوريانستاد لقب السائق الأكثر فعالية.

وشارك في سباق "طواف السعودية 2022" 15 فريقاً عالمياً يضمون 105 متسابقين يمثلون 7 فرق عالمية من 10 دول مختلفة، هي: بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، أستراليا، هولندا، الإمارات، النرويج، الكويت، وماليزيا، حيث قطع المتسابقون طوال الأيام الخمسة، مسافة 831,3 بمعدل 4.5 ساعة لكل مرحلة، حيث انطلقت الأولى وانتهت في المنتزه الشتوي "وينتر بارك"، فيما انطلقت الثانية من أمام فرع جامعة طيبة وانتهت في "أبو راكة"، أما المرحلة الثالثة فانطلقت من بئر هداج" في تيماء وانتهت في مركز البلدة القديمة"، فيما بدأت المرحلة الرابعة من المنتزه الشتوي، وانتهت في مطل حرة عويرض، أما المرحلة الأخيرة فبدأت وانتهت في البلدة القديمة.

ومر المتسابقون في هذا السباق بـ 26 منطقة وموقعاً تاريخياً في العلا، من أبرزها منطقة الحجر التاريخية التي تضم مدائن صالح، المصنفة كأول موقع سعودي يدرج في قائمة التراث العالمي من «يونسكو»، وبئر هداج في تيماء أحد أضخم الآبار بالمملكة العربية السعودية، والمتنزه الشتوي «وينتر بارك»، والبلدة القديمة، وقرية الفرسان، وجبل الفيل، وجبل عكمة الأثري، وغيرها من المناطق الأثرية التاريخية.