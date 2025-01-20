النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة مكة المكرمة تضبط 113 مخالفًا للذوق العام خلال أسبوعين

112 رجلاً وامرأة واحدة.. وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية مهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، فقد جرى خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن من تاريخ 1441/ 5/ 10 هـ حتى تاريخ 1441/ 5/ 24 هـ ضبط "113" مخالفًا، منهم "112" رجلاً، وامرأة واحدة.

وكشف "الغامدي" عن أن المخالفات شملت إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الوقائع الميدانية. مشيرًا إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

وكانت الجهات المختصة قد أعلنت في وقت سابق تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، وقيمة العقوبات المترتبة عليها.

وجاءت المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام على النحو الآتي: "التصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن والمعاقين، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة، وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان، أو ملابس تحمل عبارات أو صورًا خادشة أو مثيرة للعنصرية أو الممنوعات والمحرمات، ويشمل ذلك وضع العبارات على وسائل النقل، كذلك الكتابة على الجدران أو ما في حكمها، ووضع الملصقات والمنشورات في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في غير المكان المسموح، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة، واستخدام الإضاءة المؤذية كالليزر، أو تصوير الأشخاص دون الاستئذان منهم، أو تصوير الحوادث الجنائية والمرورية أو العرضية دون الحصول على إذن".

مكة المكرمة شرطة مكة المتحدث الإعلامي لشرطة مكة محمد الغامدي مخالفة الذوق العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة مكة المكرمة تضبط 113 مخالفًا للذوق العام خلال أسبوعين
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية مهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، فقد جرى خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن من تاريخ 1441/ 5/ 10 هـ حتى تاريخ 1441/ 5/ 24 هـ ضبط "113" مخالفًا، منهم "112" رجلاً، وامرأة واحدة.

وكشف "الغامدي" عن أن المخالفات شملت إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الوقائع الميدانية. مشيرًا إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

وكانت الجهات المختصة قد أعلنت في وقت سابق تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، وقيمة العقوبات المترتبة عليها.

وجاءت المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام على النحو الآتي: "التصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن والمعاقين، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة، وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان، أو ملابس تحمل عبارات أو صورًا خادشة أو مثيرة للعنصرية أو الممنوعات والمحرمات، ويشمل ذلك وضع العبارات على وسائل النقل، كذلك الكتابة على الجدران أو ما في حكمها، ووضع الملصقات والمنشورات في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في غير المكان المسموح، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة، واستخدام الإضاءة المؤذية كالليزر، أو تصوير الأشخاص دون الاستئذان منهم، أو تصوير الحوادث الجنائية والمرورية أو العرضية دون الحصول على إذن".

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
11:00 PM

شرطة مكة المكرمة تضبط 113 مخالفًا للذوق العام خلال أسبوعين

112 رجلاً وامرأة واحدة.. وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
672

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية مهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، فقد جرى خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن من تاريخ 1441/ 5/ 10 هـ حتى تاريخ 1441/ 5/ 24 هـ ضبط "113" مخالفًا، منهم "112" رجلاً، وامرأة واحدة.

وكشف "الغامدي" عن أن المخالفات شملت إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الوقائع الميدانية. مشيرًا إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

وكانت الجهات المختصة قد أعلنت في وقت سابق تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، وقيمة العقوبات المترتبة عليها.

وجاءت المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام على النحو الآتي: "التصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن والمعاقين، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة، وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان، أو ملابس تحمل عبارات أو صورًا خادشة أو مثيرة للعنصرية أو الممنوعات والمحرمات، ويشمل ذلك وضع العبارات على وسائل النقل، كذلك الكتابة على الجدران أو ما في حكمها، ووضع الملصقات والمنشورات في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في غير المكان المسموح، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة، واستخدام الإضاءة المؤذية كالليزر، أو تصوير الأشخاص دون الاستئذان منهم، أو تصوير الحوادث الجنائية والمرورية أو العرضية دون الحصول على إذن".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,082
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,082
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,508
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,144

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة