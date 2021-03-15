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كبيرة علماء "الصحة العالمية": لا توجد وفيات موثقة مرتبطة بتلقي لقاحات "كورونا"

ردًّا على تعليق دول عدة استخدام مصل استرازينيكا

أكدت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان اليوم الاثنين عدم وجود وفيات موثقة مرتبطة بلقاحات "كوفيد-19"؛ وذلك بعد أن علقت دول عدة استخدام لقاح استرازينيكا للتحقيق في الآثار الجانبية المحتملة.

ونقلت "رويترز" عن "سواميناثان" قولها في إفادة إعلامية افتراضية: "لا نريد أن يصاب الناس بالذعر".

وأضافت: "لا يوجد ارتباط حتى الآن بين ما يُسمى بأحداث الانصمام الخثاري المبلَّغ عنها في بعض البلدان ولقاحات فيروس كورونا".

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كبيرة علماء "الصحة العالمية": لا توجد وفيات موثقة مرتبطة بتلقي لقاحات "كورونا"
سبق

أكدت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان اليوم الاثنين عدم وجود وفيات موثقة مرتبطة بلقاحات "كوفيد-19"؛ وذلك بعد أن علقت دول عدة استخدام لقاح استرازينيكا للتحقيق في الآثار الجانبية المحتملة.

ونقلت "رويترز" عن "سواميناثان" قولها في إفادة إعلامية افتراضية: "لا نريد أن يصاب الناس بالذعر".

وأضافت: "لا يوجد ارتباط حتى الآن بين ما يُسمى بأحداث الانصمام الخثاري المبلَّغ عنها في بعض البلدان ولقاحات فيروس كورونا".

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
09:33 PM

كبيرة علماء "الصحة العالمية": لا توجد وفيات موثقة مرتبطة بتلقي لقاحات "كورونا"

ردًّا على تعليق دول عدة استخدام مصل استرازينيكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان اليوم الاثنين عدم وجود وفيات موثقة مرتبطة بلقاحات "كوفيد-19"؛ وذلك بعد أن علقت دول عدة استخدام لقاح استرازينيكا للتحقيق في الآثار الجانبية المحتملة.

ونقلت "رويترز" عن "سواميناثان" قولها في إفادة إعلامية افتراضية: "لا نريد أن يصاب الناس بالذعر".

وأضافت: "لا يوجد ارتباط حتى الآن بين ما يُسمى بأحداث الانصمام الخثاري المبلَّغ عنها في بعض البلدان ولقاحات فيروس كورونا".

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