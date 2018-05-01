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معهد الإدارة العامة يفوز بجائزة "التعليم الذكي" للشرق الأوسط

عن منصة "إثرائي" مبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن ُبعد لرؤية المملكة 2030

فاز معهد الإدارة العامة، بجائزة "التعليم الذكي" ضمن فئات الجوائز التي تطلقها شركة IDC للمدن الذكية في الشرق الأوسط لعام 2018، جاء ذلك خلال حفل أقيم مدينة دبي بمشاركة عدد من الجهات المرشحة لنيل الجائزة، وحصد معهد الإدارة العامة جائزة "التعليم الذكي" عن منصة "إثرائي" (مبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن ُبعد إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030) التي تشكل مفهوماً جديداً للتدريب الإلكتروني وتهدف إلى رفع كفاءة موظفي الخدمة المدنية من خلال توفير دورات تدريبية مكثفة عن بُعد، يتم تنفيذها وإدارتها عبر بيئة إلكترونية متكاملة وبدون التقيّد بعوامل الزمان والمكان.

يذكر أن جائزة التعليم الذكي التي تُعنى باستخدام التكنولوجيا التعليمية وتغطي مجالات مثل (التعليم الإكتروني، التعليم الذكي، البنية التحتية الذكية، خدمات المواقع. وتسلّم الجائزة عن المعهد الدكتور أحمد الغروي عضو اللجنة الرئيسية لِـ"إثرائي"، والدكتور خالد الحامد عضو الفريق العلمي لـِ"إ ثرائي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معهد الإدارة العامة يفوز بجائزة "التعليم الذكي" للشرق الأوسط
سبق

فاز معهد الإدارة العامة، بجائزة "التعليم الذكي" ضمن فئات الجوائز التي تطلقها شركة IDC للمدن الذكية في الشرق الأوسط لعام 2018، جاء ذلك خلال حفل أقيم مدينة دبي بمشاركة عدد من الجهات المرشحة لنيل الجائزة، وحصد معهد الإدارة العامة جائزة "التعليم الذكي" عن منصة "إثرائي" (مبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن ُبعد إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030) التي تشكل مفهوماً جديداً للتدريب الإلكتروني وتهدف إلى رفع كفاءة موظفي الخدمة المدنية من خلال توفير دورات تدريبية مكثفة عن بُعد، يتم تنفيذها وإدارتها عبر بيئة إلكترونية متكاملة وبدون التقيّد بعوامل الزمان والمكان.

يذكر أن جائزة التعليم الذكي التي تُعنى باستخدام التكنولوجيا التعليمية وتغطي مجالات مثل (التعليم الإكتروني، التعليم الذكي، البنية التحتية الذكية، خدمات المواقع. وتسلّم الجائزة عن المعهد الدكتور أحمد الغروي عضو اللجنة الرئيسية لِـ"إثرائي"، والدكتور خالد الحامد عضو الفريق العلمي لـِ"إ ثرائي".

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
06:55 PM

معهد الإدارة العامة يفوز بجائزة "التعليم الذكي" للشرق الأوسط

عن منصة "إثرائي" مبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن ُبعد لرؤية المملكة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز معهد الإدارة العامة، بجائزة "التعليم الذكي" ضمن فئات الجوائز التي تطلقها شركة IDC للمدن الذكية في الشرق الأوسط لعام 2018، جاء ذلك خلال حفل أقيم مدينة دبي بمشاركة عدد من الجهات المرشحة لنيل الجائزة، وحصد معهد الإدارة العامة جائزة "التعليم الذكي" عن منصة "إثرائي" (مبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن ُبعد إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030) التي تشكل مفهوماً جديداً للتدريب الإلكتروني وتهدف إلى رفع كفاءة موظفي الخدمة المدنية من خلال توفير دورات تدريبية مكثفة عن بُعد، يتم تنفيذها وإدارتها عبر بيئة إلكترونية متكاملة وبدون التقيّد بعوامل الزمان والمكان.

يذكر أن جائزة التعليم الذكي التي تُعنى باستخدام التكنولوجيا التعليمية وتغطي مجالات مثل (التعليم الإكتروني، التعليم الذكي، البنية التحتية الذكية، خدمات المواقع. وتسلّم الجائزة عن المعهد الدكتور أحمد الغروي عضو اللجنة الرئيسية لِـ"إثرائي"، والدكتور خالد الحامد عضو الفريق العلمي لـِ"إ ثرائي".

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