النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. بلدية ينبع تُغلق 7 محال مخالفة وتستبعد 10 عمال دون شهادات صحية

المخالفات شملت تدني مستوى النظافة .. وتطبيق النظام حسب لائحة الغرامات

أسفرت الحملة الرقابية المكثّفة التي قامت بها بلدية محافظة ينبع على المنشآت الصحية والتجارية داخل المحافظة، عن إغلاق سبعة محال مخالفة بعضها يعمل قبل الحصول على رخصة، وبعضها بسبب عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، إضافة إلى استبعاد 10 عمال لا يحملون شهادات صحية.

وتنوّعت المخالفات لعددٍ من المحال المخالفة خلال الحملة المكثّفة ما بين تدني مستوي النظافة العامة والنظافة الشخصية للعمال وعدم إبراز الرخصة داخل المحل ووجود أوانٍ غير صالحة للاستعمال وسوء تداول المواد الغذائية وتخزينها، إضافة إلى وجود أكل محضر من اليوم السابق ولحوم مجهولة المصدر تمّ إتلافها وسوء نظافة الموقع وانتهاء رخص لبعض المحال.

وإشعار 14 محلاً نظراً لوجود مخالفات يتطلب تصحيحها؛ حيث تمّ تطبيق النظام حسب لائحة الغرامات.

بلدية ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. بلدية ينبع تُغلق 7 محال مخالفة وتستبعد 10 عمال دون شهادات صحية
سبق

أسفرت الحملة الرقابية المكثّفة التي قامت بها بلدية محافظة ينبع على المنشآت الصحية والتجارية داخل المحافظة، عن إغلاق سبعة محال مخالفة بعضها يعمل قبل الحصول على رخصة، وبعضها بسبب عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، إضافة إلى استبعاد 10 عمال لا يحملون شهادات صحية.

وتنوّعت المخالفات لعددٍ من المحال المخالفة خلال الحملة المكثّفة ما بين تدني مستوي النظافة العامة والنظافة الشخصية للعمال وعدم إبراز الرخصة داخل المحل ووجود أوانٍ غير صالحة للاستعمال وسوء تداول المواد الغذائية وتخزينها، إضافة إلى وجود أكل محضر من اليوم السابق ولحوم مجهولة المصدر تمّ إتلافها وسوء نظافة الموقع وانتهاء رخص لبعض المحال.

وإشعار 14 محلاً نظراً لوجود مخالفات يتطلب تصحيحها؛ حيث تمّ تطبيق النظام حسب لائحة الغرامات.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
01:46 PM

شاهد .. بلدية ينبع تُغلق 7 محال مخالفة وتستبعد 10 عمال دون شهادات صحية

المخالفات شملت تدني مستوى النظافة .. وتطبيق النظام حسب لائحة الغرامات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
1
1,254

أسفرت الحملة الرقابية المكثّفة التي قامت بها بلدية محافظة ينبع على المنشآت الصحية والتجارية داخل المحافظة، عن إغلاق سبعة محال مخالفة بعضها يعمل قبل الحصول على رخصة، وبعضها بسبب عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، إضافة إلى استبعاد 10 عمال لا يحملون شهادات صحية.

وتنوّعت المخالفات لعددٍ من المحال المخالفة خلال الحملة المكثّفة ما بين تدني مستوي النظافة العامة والنظافة الشخصية للعمال وعدم إبراز الرخصة داخل المحل ووجود أوانٍ غير صالحة للاستعمال وسوء تداول المواد الغذائية وتخزينها، إضافة إلى وجود أكل محضر من اليوم السابق ولحوم مجهولة المصدر تمّ إتلافها وسوء نظافة الموقع وانتهاء رخص لبعض المحال.

وإشعار 14 محلاً نظراً لوجود مخالفات يتطلب تصحيحها؛ حيث تمّ تطبيق النظام حسب لائحة الغرامات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,175
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,315
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,727
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,371

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة