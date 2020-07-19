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الأربعاء وبرئاسة سعودية.. وزراء الاقتصاد الرقمي بمجموعة الـ20 يناقشون التقنيات ودورها

يطرحون مواضيع الذكاء الاصطناعي والمدن التي تركز على الإنسان وتدفق البيانات

يعقد وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين اجتماعاً وزارياً تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين خلال الفترة 22 - 23 يوليو 2020؛ وذلك لاستكمال النقاشات المتعلقة بدور التقنيات الرقمية في الاستعداد للتعافي وضمان متانة أقوى للتصدي للأزمات في المستقبل.


وسيناقش الوزراء مواضيع الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية التي تركز على الإنسان، وتدفق البيانات، والأمن في الاقتصاد الرقمي، وقياس الاقتصاد الرقمي، والتواصل العالمي.


ومن المتوقع أن يعقد كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع لإبراز نتائجه، من بينها أجندة الاقتصاد الرقمي في إعلان القادة في قمتهم التي ستُعقد في شهر نوفمبر 2020.


وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.org

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأربعاء وبرئاسة سعودية.. وزراء الاقتصاد الرقمي بمجموعة الـ20 يناقشون التقنيات ودورها
سبق

يعقد وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين اجتماعاً وزارياً تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين خلال الفترة 22 - 23 يوليو 2020؛ وذلك لاستكمال النقاشات المتعلقة بدور التقنيات الرقمية في الاستعداد للتعافي وضمان متانة أقوى للتصدي للأزمات في المستقبل.


وسيناقش الوزراء مواضيع الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية التي تركز على الإنسان، وتدفق البيانات، والأمن في الاقتصاد الرقمي، وقياس الاقتصاد الرقمي، والتواصل العالمي.


ومن المتوقع أن يعقد كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع لإبراز نتائجه، من بينها أجندة الاقتصاد الرقمي في إعلان القادة في قمتهم التي ستُعقد في شهر نوفمبر 2020.


وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.org

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
02:05 PM

الأربعاء وبرئاسة سعودية.. وزراء الاقتصاد الرقمي بمجموعة الـ20 يناقشون التقنيات ودورها

يطرحون مواضيع الذكاء الاصطناعي والمدن التي تركز على الإنسان وتدفق البيانات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعقد وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين اجتماعاً وزارياً تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين خلال الفترة 22 - 23 يوليو 2020؛ وذلك لاستكمال النقاشات المتعلقة بدور التقنيات الرقمية في الاستعداد للتعافي وضمان متانة أقوى للتصدي للأزمات في المستقبل.


وسيناقش الوزراء مواضيع الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية التي تركز على الإنسان، وتدفق البيانات، والأمن في الاقتصاد الرقمي، وقياس الاقتصاد الرقمي، والتواصل العالمي.


ومن المتوقع أن يعقد كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع لإبراز نتائجه، من بينها أجندة الاقتصاد الرقمي في إعلان القادة في قمتهم التي ستُعقد في شهر نوفمبر 2020.


وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.org

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