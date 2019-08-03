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إيقاف "ميسي" ثلاثة أشهر عن اللعب وتغريمه 50 ألف دولار

بعد خروجه بالبطاقة الحمراء واتهام اتحاد أميركا الجنوبية بالفساد

أصدر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، اليوم (السبت)، قراراً بإيقاف لاعب المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي؛ عن اللعب الدولي ثلاثة أشهر، وتغريمه 50 ألف دولار.

وأوضح اتحاد أمريكا الجنوبية، أن اللاعب ميسي؛ لن يتمكن من خوض أيّ مباراة رسمية أو ودية رفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر مع تغريمه مالياً.

يُشار إلى أن ميسي قد تعرض للطرد في مباراة المركزين الثالث والرابع ببطولة كوبا أميركا أمام تشيلي؛ قبل أن يخرج بتصريحات غاضبة ويتهم مسؤولي اتحاد أميركا الجنوبية بالفساد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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إيقاف "ميسي" ثلاثة أشهر عن اللعب وتغريمه 50 ألف دولار
سبق

أصدر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، اليوم (السبت)، قراراً بإيقاف لاعب المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي؛ عن اللعب الدولي ثلاثة أشهر، وتغريمه 50 ألف دولار.

وأوضح اتحاد أمريكا الجنوبية، أن اللاعب ميسي؛ لن يتمكن من خوض أيّ مباراة رسمية أو ودية رفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر مع تغريمه مالياً.

يُشار إلى أن ميسي قد تعرض للطرد في مباراة المركزين الثالث والرابع ببطولة كوبا أميركا أمام تشيلي؛ قبل أن يخرج بتصريحات غاضبة ويتهم مسؤولي اتحاد أميركا الجنوبية بالفساد.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
11:25 AM

إيقاف "ميسي" ثلاثة أشهر عن اللعب وتغريمه 50 ألف دولار

بعد خروجه بالبطاقة الحمراء واتهام اتحاد أميركا الجنوبية بالفساد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، اليوم (السبت)، قراراً بإيقاف لاعب المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي؛ عن اللعب الدولي ثلاثة أشهر، وتغريمه 50 ألف دولار.

وأوضح اتحاد أمريكا الجنوبية، أن اللاعب ميسي؛ لن يتمكن من خوض أيّ مباراة رسمية أو ودية رفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر مع تغريمه مالياً.

يُشار إلى أن ميسي قد تعرض للطرد في مباراة المركزين الثالث والرابع ببطولة كوبا أميركا أمام تشيلي؛ قبل أن يخرج بتصريحات غاضبة ويتهم مسؤولي اتحاد أميركا الجنوبية بالفساد.

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