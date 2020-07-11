النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمراء عدد من مناطق المملكة يوجهون رسالة موحدة للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

أكدوا أن الدولة قدمت جهوداً كبيرة وقامت بدورها في التعامل مع جائحة كورونا

وجه عدد من أمراء مناطق المملكة، رسائل إلى المواطنين تؤكد على ضرورة تطبيق شعار العودة بحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الجائحة التي لا تزال مستمرة.

وبعث الأمراء رسائلهم التوعوية عبر فيديو نشره مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر"، حيث قال لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر: "إخواني المواطنين وأخواتي المواطنات الوطن في حاجة لكم، أطلب منكم جميعاً الالتزام بالتعليمات الاحترازية، وكذلك عدم التجاوز في مخالفة الأنظمة والتعليمات".

من جانبه، قال أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف: "أهيب بكم أن تكونوا ملتزمين بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وأن تتقيدوا بالإجراءات الاحترازية لاسيما التباعد بينكم وبين الآخرين ولبس الكمامات عند الخروج من المنزل".

وبدوره قال أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، إن "مملكتنا بفضل الله تعالى ثم بتوجيهات ولاة أمرنا أيدهم الله، سبقت العالم وتوفقت في التعامل مع هذه الجائحة، فتميزت بإخلاص واحترافية العاملين وبوعي مجتمعنا".

وقال أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل: "أملي ورجائي الحقيقة من الجميع أن يعني يتحملوا مسؤولية أنفسهم، الدولة بذلت وقامت الحقيقة بكل جهودها، ولكن المسؤولية علينا نحن كمواطنين ومواطنات بعد الله سبحانه وتعالى أنت من تنقذ حياتك".

من جانبه، قال أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود: "نؤكد على أن نمارس حياتنا الطبيعية بحذر، وأن نلتزم بجميع الإجراءات التي أقرتها الدولة".

وقال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال: "نسعد بجونا وبضيافة أهل المنطقة لكن أيضاً بحذر، حيث ستنطلق الفعاليات إن شاء الله، بما يتسق مع الإجراءات الاحترازية".

وقال أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، "أتقدم باسمي واسم أبناء هذا الوطن الكريم واسم أبناء منطقة حائل، بما قدمته هذه الدولة المباركة من مجريات احترازية كان لها الأثر الإيجابي الكبير في سلامة هذا الوطن وسلامة أبنائه".

وختاماً، قال أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف: "إخواني وأخواتي عودة الحياة إلى طبيعتها تتطلب منا جميعاً الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، الجائحة مازالت مستمرة".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمراء عدد من مناطق المملكة يوجهون رسالة موحدة للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية
سبق

وجه عدد من أمراء مناطق المملكة، رسائل إلى المواطنين تؤكد على ضرورة تطبيق شعار العودة بحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الجائحة التي لا تزال مستمرة.

وبعث الأمراء رسائلهم التوعوية عبر فيديو نشره مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر"، حيث قال لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر: "إخواني المواطنين وأخواتي المواطنات الوطن في حاجة لكم، أطلب منكم جميعاً الالتزام بالتعليمات الاحترازية، وكذلك عدم التجاوز في مخالفة الأنظمة والتعليمات".

من جانبه، قال أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف: "أهيب بكم أن تكونوا ملتزمين بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وأن تتقيدوا بالإجراءات الاحترازية لاسيما التباعد بينكم وبين الآخرين ولبس الكمامات عند الخروج من المنزل".

وبدوره قال أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، إن "مملكتنا بفضل الله تعالى ثم بتوجيهات ولاة أمرنا أيدهم الله، سبقت العالم وتوفقت في التعامل مع هذه الجائحة، فتميزت بإخلاص واحترافية العاملين وبوعي مجتمعنا".

وقال أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل: "أملي ورجائي الحقيقة من الجميع أن يعني يتحملوا مسؤولية أنفسهم، الدولة بذلت وقامت الحقيقة بكل جهودها، ولكن المسؤولية علينا نحن كمواطنين ومواطنات بعد الله سبحانه وتعالى أنت من تنقذ حياتك".

من جانبه، قال أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود: "نؤكد على أن نمارس حياتنا الطبيعية بحذر، وأن نلتزم بجميع الإجراءات التي أقرتها الدولة".

وقال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال: "نسعد بجونا وبضيافة أهل المنطقة لكن أيضاً بحذر، حيث ستنطلق الفعاليات إن شاء الله، بما يتسق مع الإجراءات الاحترازية".

وقال أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، "أتقدم باسمي واسم أبناء هذا الوطن الكريم واسم أبناء منطقة حائل، بما قدمته هذه الدولة المباركة من مجريات احترازية كان لها الأثر الإيجابي الكبير في سلامة هذا الوطن وسلامة أبنائه".

وختاماً، قال أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف: "إخواني وأخواتي عودة الحياة إلى طبيعتها تتطلب منا جميعاً الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، الجائحة مازالت مستمرة".

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
10:38 PM

أمراء عدد من مناطق المملكة يوجهون رسالة موحدة للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

أكدوا أن الدولة قدمت جهوداً كبيرة وقامت بدورها في التعامل مع جائحة كورونا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
3,677

وجه عدد من أمراء مناطق المملكة، رسائل إلى المواطنين تؤكد على ضرورة تطبيق شعار العودة بحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الجائحة التي لا تزال مستمرة.

وبعث الأمراء رسائلهم التوعوية عبر فيديو نشره مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر"، حيث قال لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر: "إخواني المواطنين وأخواتي المواطنات الوطن في حاجة لكم، أطلب منكم جميعاً الالتزام بالتعليمات الاحترازية، وكذلك عدم التجاوز في مخالفة الأنظمة والتعليمات".

من جانبه، قال أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف: "أهيب بكم أن تكونوا ملتزمين بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وأن تتقيدوا بالإجراءات الاحترازية لاسيما التباعد بينكم وبين الآخرين ولبس الكمامات عند الخروج من المنزل".

وبدوره قال أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، إن "مملكتنا بفضل الله تعالى ثم بتوجيهات ولاة أمرنا أيدهم الله، سبقت العالم وتوفقت في التعامل مع هذه الجائحة، فتميزت بإخلاص واحترافية العاملين وبوعي مجتمعنا".

وقال أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل: "أملي ورجائي الحقيقة من الجميع أن يعني يتحملوا مسؤولية أنفسهم، الدولة بذلت وقامت الحقيقة بكل جهودها، ولكن المسؤولية علينا نحن كمواطنين ومواطنات بعد الله سبحانه وتعالى أنت من تنقذ حياتك".

من جانبه، قال أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود: "نؤكد على أن نمارس حياتنا الطبيعية بحذر، وأن نلتزم بجميع الإجراءات التي أقرتها الدولة".

وقال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال: "نسعد بجونا وبضيافة أهل المنطقة لكن أيضاً بحذر، حيث ستنطلق الفعاليات إن شاء الله، بما يتسق مع الإجراءات الاحترازية".

وقال أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، "أتقدم باسمي واسم أبناء هذا الوطن الكريم واسم أبناء منطقة حائل، بما قدمته هذه الدولة المباركة من مجريات احترازية كان لها الأثر الإيجابي الكبير في سلامة هذا الوطن وسلامة أبنائه".

وختاماً، قال أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف: "إخواني وأخواتي عودة الحياة إلى طبيعتها تتطلب منا جميعاً الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، الجائحة مازالت مستمرة".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,712
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,975
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,714
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,941

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد
ما بعد "كورونا"!

ما بعد "كورونا"!

ساير المنيعي
السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

علي آل شرمة
الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة