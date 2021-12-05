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"دالين الخالد" أصغر عازفة سعودية تطرب الآذان بمقطوعات شرقية وغربية على البيانو

أكدت لـ"سبق" أن مشاركتها في "نبض الرياض" يزيدها فخراً واعتزازاً بالهوية الوطنية

‬جاءت مشاركة أصغر عازفة موسيقية في موسم الرياض " دالين الخالد " 17 عاماً والتي قدمت وصلات ومقطوعات شرقية وغربية على آلة " البيانو " .

وأكدت "دالين" أن مشاركتها في فعاليات موسم الرياض يزيدها فخراً واعتزازاً بالهوية الوطنية لاسيما بالمنطقة التي شهدت تاريخاً عريقاً للمملكة العربية السعودية وهذا ما سيمنحها تقديم كل ما لديها من موهبة لتقديمها بشكل مميز لجميع زوار الفعالية ،

وقالت " دالين" إنها لم تتوقع ردود الفعل التي حظيت بها لا سيما بتلك الردود التي تأتي من خلال مواقع وسائل التواصل الاجتماعي .

وتابعت : أنا من محبي التنوع الموسيقي بتقديم العديد من المقطوعات المنوعة واراعي في ذلك كل محتوى ومضمون لكل فعالية.

وقدمت الموسيقية الصغيرة دالين خالد شكرها الجزيل للهيئة العامة للترفيه ولموسم الرياض بالدعم اللامحدود التي تتلقاه ولدعم جميع المواهب السعودية.

وفيما تسابق دالين الزمن الذي تجاريه شغفاً بهواية العزف، حيث تمكنت من العزف على الآلة الموسيقية حتى أصبحت أيضاً مدربة في المعاهد الموسيقية .

كانت منطقة " نبض الرياض " في موسم الرياض بالعام 2019 منطلقاً لموهبة دالين ذلك لتجذب الأنظار وتبدأ تحقيق التطلعات بموهبتها التي آمنت بها لتواصل المسيرة بتكثيف الدورات التدريبية وتطوير الذات لتصل إلى مرحلة متطورة بالعزف الموسيقي.

وتقدم دالين على المسرح المخصص للفعالية العديد من المقطوعات الكلاسيكية، والعصرية، والغربية والشرقية ،وسط ترحيب كبير من زوار الفعالية .

يذكر أن منطقة " نبض الرياض " تعد مزيجاً بين الثقافة والفنون والأدب وذلك بخلق العديد من الفعاليات المنوعة في الميدان التي تسهم في الإثراء والمعرفة لزوار المنطقة والتعريف بالتراث الثقافي والتاريخي وتمنح للزوار الرؤية المتكاملة والمتجانسة بين الماضي والحاضر، وسجلت الفعالية في موسم الرياض حضوراً كبيراً بين كافة أطياف المجتمع والزائرين العرب والأجانب وتعج منطقة نبض الرياض بكثافة من الزوار بالهواء الطلق وبأجواء شتوية رائعة، وتمنح زوارها قضاء فترة أطول إضافة إلى التنوع في المطاعم والمقاهي الموجودة في المنطقة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دالين الخالد" أصغر عازفة سعودية تطرب الآذان بمقطوعات شرقية وغربية على البيانو
سبق

‬جاءت مشاركة أصغر عازفة موسيقية في موسم الرياض " دالين الخالد " 17 عاماً والتي قدمت وصلات ومقطوعات شرقية وغربية على آلة " البيانو " .

وأكدت "دالين" أن مشاركتها في فعاليات موسم الرياض يزيدها فخراً واعتزازاً بالهوية الوطنية لاسيما بالمنطقة التي شهدت تاريخاً عريقاً للمملكة العربية السعودية وهذا ما سيمنحها تقديم كل ما لديها من موهبة لتقديمها بشكل مميز لجميع زوار الفعالية ،

وقالت " دالين" إنها لم تتوقع ردود الفعل التي حظيت بها لا سيما بتلك الردود التي تأتي من خلال مواقع وسائل التواصل الاجتماعي .

وتابعت : أنا من محبي التنوع الموسيقي بتقديم العديد من المقطوعات المنوعة واراعي في ذلك كل محتوى ومضمون لكل فعالية.

وقدمت الموسيقية الصغيرة دالين خالد شكرها الجزيل للهيئة العامة للترفيه ولموسم الرياض بالدعم اللامحدود التي تتلقاه ولدعم جميع المواهب السعودية.

وفيما تسابق دالين الزمن الذي تجاريه شغفاً بهواية العزف، حيث تمكنت من العزف على الآلة الموسيقية حتى أصبحت أيضاً مدربة في المعاهد الموسيقية .

كانت منطقة " نبض الرياض " في موسم الرياض بالعام 2019 منطلقاً لموهبة دالين ذلك لتجذب الأنظار وتبدأ تحقيق التطلعات بموهبتها التي آمنت بها لتواصل المسيرة بتكثيف الدورات التدريبية وتطوير الذات لتصل إلى مرحلة متطورة بالعزف الموسيقي.

وتقدم دالين على المسرح المخصص للفعالية العديد من المقطوعات الكلاسيكية، والعصرية، والغربية والشرقية ،وسط ترحيب كبير من زوار الفعالية .

يذكر أن منطقة " نبض الرياض " تعد مزيجاً بين الثقافة والفنون والأدب وذلك بخلق العديد من الفعاليات المنوعة في الميدان التي تسهم في الإثراء والمعرفة لزوار المنطقة والتعريف بالتراث الثقافي والتاريخي وتمنح للزوار الرؤية المتكاملة والمتجانسة بين الماضي والحاضر، وسجلت الفعالية في موسم الرياض حضوراً كبيراً بين كافة أطياف المجتمع والزائرين العرب والأجانب وتعج منطقة نبض الرياض بكثافة من الزوار بالهواء الطلق وبأجواء شتوية رائعة، وتمنح زوارها قضاء فترة أطول إضافة إلى التنوع في المطاعم والمقاهي الموجودة في المنطقة .

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
09:28 PM

"دالين الخالد" أصغر عازفة سعودية تطرب الآذان بمقطوعات شرقية وغربية على البيانو

أكدت لـ"سبق" أن مشاركتها في "نبض الرياض" يزيدها فخراً واعتزازاً بالهوية الوطنية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
1,456

‬جاءت مشاركة أصغر عازفة موسيقية في موسم الرياض " دالين الخالد " 17 عاماً والتي قدمت وصلات ومقطوعات شرقية وغربية على آلة " البيانو " .

وأكدت "دالين" أن مشاركتها في فعاليات موسم الرياض يزيدها فخراً واعتزازاً بالهوية الوطنية لاسيما بالمنطقة التي شهدت تاريخاً عريقاً للمملكة العربية السعودية وهذا ما سيمنحها تقديم كل ما لديها من موهبة لتقديمها بشكل مميز لجميع زوار الفعالية ،

وقالت " دالين" إنها لم تتوقع ردود الفعل التي حظيت بها لا سيما بتلك الردود التي تأتي من خلال مواقع وسائل التواصل الاجتماعي .

وتابعت : أنا من محبي التنوع الموسيقي بتقديم العديد من المقطوعات المنوعة واراعي في ذلك كل محتوى ومضمون لكل فعالية.

وقدمت الموسيقية الصغيرة دالين خالد شكرها الجزيل للهيئة العامة للترفيه ولموسم الرياض بالدعم اللامحدود التي تتلقاه ولدعم جميع المواهب السعودية.

وفيما تسابق دالين الزمن الذي تجاريه شغفاً بهواية العزف، حيث تمكنت من العزف على الآلة الموسيقية حتى أصبحت أيضاً مدربة في المعاهد الموسيقية .

كانت منطقة " نبض الرياض " في موسم الرياض بالعام 2019 منطلقاً لموهبة دالين ذلك لتجذب الأنظار وتبدأ تحقيق التطلعات بموهبتها التي آمنت بها لتواصل المسيرة بتكثيف الدورات التدريبية وتطوير الذات لتصل إلى مرحلة متطورة بالعزف الموسيقي.

وتقدم دالين على المسرح المخصص للفعالية العديد من المقطوعات الكلاسيكية، والعصرية، والغربية والشرقية ،وسط ترحيب كبير من زوار الفعالية .

يذكر أن منطقة " نبض الرياض " تعد مزيجاً بين الثقافة والفنون والأدب وذلك بخلق العديد من الفعاليات المنوعة في الميدان التي تسهم في الإثراء والمعرفة لزوار المنطقة والتعريف بالتراث الثقافي والتاريخي وتمنح للزوار الرؤية المتكاملة والمتجانسة بين الماضي والحاضر، وسجلت الفعالية في موسم الرياض حضوراً كبيراً بين كافة أطياف المجتمع والزائرين العرب والأجانب وتعج منطقة نبض الرياض بكثافة من الزوار بالهواء الطلق وبأجواء شتوية رائعة، وتمنح زوارها قضاء فترة أطول إضافة إلى التنوع في المطاعم والمقاهي الموجودة في المنطقة .

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