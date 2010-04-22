النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمام خادم الحرمين.. السفراء المعيَّنون حديثًا بعدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القَسَم

واس- نيوم: تشرَّف اليوم بأداء القَسَم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر الاتصال المرئي، عددٌ من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعيَّنين حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأدى القَسَم كل من: الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز السفير المعيَّن لدى جمهورية البرتغال، والسفير المعيَّن لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية التشيك عبدالله بن متعب الرشيد، والسفير المعيَّن لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، والسفير المعيَّن لدى تركمانستان سعيد بن عثمان سويعد، والسفير المعيَّن لدى جمهورية القمر المتحدة عطا الله بن زايد بن زايد، والسفير المعيَّن لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، والسفير المعيَّن لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، والسفير المعيَّن لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية فيصل بن طلق البقمي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية كوبا فيصل بن فلاح الحربي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، والسفير المعيَّن لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، والسفيرة المعيَّنة لدى مملكة السويد إيناس بنت أحمد الشهوان، قائلين: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسِرّ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص".

كما حضر أداء القسم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمام خادم الحرمين.. السفراء المعيَّنون حديثًا بعدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القَسَم
سبق

واس- نيوم: تشرَّف اليوم بأداء القَسَم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر الاتصال المرئي، عددٌ من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعيَّنين حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأدى القَسَم كل من: الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز السفير المعيَّن لدى جمهورية البرتغال، والسفير المعيَّن لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية التشيك عبدالله بن متعب الرشيد، والسفير المعيَّن لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، والسفير المعيَّن لدى تركمانستان سعيد بن عثمان سويعد، والسفير المعيَّن لدى جمهورية القمر المتحدة عطا الله بن زايد بن زايد، والسفير المعيَّن لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، والسفير المعيَّن لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، والسفير المعيَّن لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية فيصل بن طلق البقمي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية كوبا فيصل بن فلاح الحربي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، والسفير المعيَّن لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، والسفيرة المعيَّنة لدى مملكة السويد إيناس بنت أحمد الشهوان، قائلين: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسِرّ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص".

كما حضر أداء القسم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
01:25 AM

أمام خادم الحرمين.. السفراء المعيَّنون حديثًا بعدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القَسَم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
8,387

واس- نيوم: تشرَّف اليوم بأداء القَسَم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر الاتصال المرئي، عددٌ من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعيَّنين حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأدى القَسَم كل من: الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز السفير المعيَّن لدى جمهورية البرتغال، والسفير المعيَّن لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية التشيك عبدالله بن متعب الرشيد، والسفير المعيَّن لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، والسفير المعيَّن لدى تركمانستان سعيد بن عثمان سويعد، والسفير المعيَّن لدى جمهورية القمر المتحدة عطا الله بن زايد بن زايد، والسفير المعيَّن لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، والسفير المعيَّن لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، والسفير المعيَّن لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية فيصل بن طلق البقمي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية كوبا فيصل بن فلاح الحربي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، والسفير المعيَّن لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، والسفيرة المعيَّنة لدى مملكة السويد إيناس بنت أحمد الشهوان، قائلين: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسِرّ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص".

كما حضر أداء القسم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,291
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,151
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,575
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,561

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة