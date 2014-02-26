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الجوائز مع الافتتاح.. "منتدى اللغة العربية" بجامعة أم القرى يتهيأ بـ21 فعالية

ينطلق الأحد المقبل عبر الإتصال المرئي ويستمر أياماً في خدمة "الضاد" والإبداع

برعاية رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، تنطلق الأحد المقبل فعاليات "منتدى اللغة العربية والإبداع"، الذي تنظمه كلية اللغة العربية وآدابها، عبر الاتصال المرئي "ويبكس"، في الفترة من 16-27 رجب الجاري؛ بهدف خدمة لغة الضاد وعلومها، وصقل المواهب الطلابية، وتنمية روح الإبداع اللغوي لديهم في المجال ذاته.

وأوضح عميد الكلية الدكتور يوسف السلمي أن المنتدى يأتي ضمن استراتيجيات وأهداف الكلية لخدمة اللغة العربية، والمستجدات الموصولة بوظائف العربيّة وأغراضها، والتعريف بالتقدم التقني والعلمي والبحثي، وفق محددات ومستجدات العصر، مثمنًا رعاية رئيس الجامعة للمنتدى، واهتمامه بأنشطته وفعالياته العلمية؛ للمساهمة في اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها، وخدمة العربية ومعارفها المختلفة.

بدوره، أفاد المشرف على المنتدى الدكتور سعيد آل يزيد أن المنتدى يركز على تعزيز مهارات التواصل اللغوي، وطرائق تنميتها عبر 21 فعالية متنوعة لندوات ومحاضرات تخصصية، ودورات علمية في مهارات التمكين والإثراء اللغوي بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في مجالات علوم اللغة العربية، كما يتضمن معرِضا افتراضيًا وعرضًا لأحدث التطبيقات المعرفية في هذا المجال.

ويتضمن برنامج المنتدى التعريف بالتطبيقات الإلكترونية المهتمة بالإبداع اللغوي والأدب الرقمي، والتفكير النقدي وبلاغة الحجة، والإلقاء، إضافة إلى فهم معوقات التواصل اللغوي، وطرق صناعة الأفكار البرامجية والمهارات التقنية، وأساليب الإقناع والتأثير، كما يستعرض خطوط المصحف الشريف وفنون الخط العربي.

يُذكر أن المنتدى أطلق مسابقة طلابية للإبداع اللغوي في القصة، والمقال، والخط العربي، والرواية، والشعر الفصيح، وسيعلن عن الفائزين بجوائزها مع افتتاح أعماله، كما سيقدم جوائز يومية للحضور بما يقارب 8 آلاف ريال، علاوة على تقديم جوائز قيمة في اليوم الختامي للمنتدى.

منتدى اللغة العربية جامعة أم القرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوائز مع الافتتاح.. "منتدى اللغة العربية" بجامعة أم القرى يتهيأ بـ21 فعالية
سبق

برعاية رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، تنطلق الأحد المقبل فعاليات "منتدى اللغة العربية والإبداع"، الذي تنظمه كلية اللغة العربية وآدابها، عبر الاتصال المرئي "ويبكس"، في الفترة من 16-27 رجب الجاري؛ بهدف خدمة لغة الضاد وعلومها، وصقل المواهب الطلابية، وتنمية روح الإبداع اللغوي لديهم في المجال ذاته.

وأوضح عميد الكلية الدكتور يوسف السلمي أن المنتدى يأتي ضمن استراتيجيات وأهداف الكلية لخدمة اللغة العربية، والمستجدات الموصولة بوظائف العربيّة وأغراضها، والتعريف بالتقدم التقني والعلمي والبحثي، وفق محددات ومستجدات العصر، مثمنًا رعاية رئيس الجامعة للمنتدى، واهتمامه بأنشطته وفعالياته العلمية؛ للمساهمة في اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها، وخدمة العربية ومعارفها المختلفة.

بدوره، أفاد المشرف على المنتدى الدكتور سعيد آل يزيد أن المنتدى يركز على تعزيز مهارات التواصل اللغوي، وطرائق تنميتها عبر 21 فعالية متنوعة لندوات ومحاضرات تخصصية، ودورات علمية في مهارات التمكين والإثراء اللغوي بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في مجالات علوم اللغة العربية، كما يتضمن معرِضا افتراضيًا وعرضًا لأحدث التطبيقات المعرفية في هذا المجال.

ويتضمن برنامج المنتدى التعريف بالتطبيقات الإلكترونية المهتمة بالإبداع اللغوي والأدب الرقمي، والتفكير النقدي وبلاغة الحجة، والإلقاء، إضافة إلى فهم معوقات التواصل اللغوي، وطرق صناعة الأفكار البرامجية والمهارات التقنية، وأساليب الإقناع والتأثير، كما يستعرض خطوط المصحف الشريف وفنون الخط العربي.

يُذكر أن المنتدى أطلق مسابقة طلابية للإبداع اللغوي في القصة، والمقال، والخط العربي، والرواية، والشعر الفصيح، وسيعلن عن الفائزين بجوائزها مع افتتاح أعماله، كما سيقدم جوائز يومية للحضور بما يقارب 8 آلاف ريال، علاوة على تقديم جوائز قيمة في اليوم الختامي للمنتدى.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
03:41 PM

الجوائز مع الافتتاح.. "منتدى اللغة العربية" بجامعة أم القرى يتهيأ بـ21 فعالية

ينطلق الأحد المقبل عبر الإتصال المرئي ويستمر أياماً في خدمة "الضاد" والإبداع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برعاية رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، تنطلق الأحد المقبل فعاليات "منتدى اللغة العربية والإبداع"، الذي تنظمه كلية اللغة العربية وآدابها، عبر الاتصال المرئي "ويبكس"، في الفترة من 16-27 رجب الجاري؛ بهدف خدمة لغة الضاد وعلومها، وصقل المواهب الطلابية، وتنمية روح الإبداع اللغوي لديهم في المجال ذاته.

وأوضح عميد الكلية الدكتور يوسف السلمي أن المنتدى يأتي ضمن استراتيجيات وأهداف الكلية لخدمة اللغة العربية، والمستجدات الموصولة بوظائف العربيّة وأغراضها، والتعريف بالتقدم التقني والعلمي والبحثي، وفق محددات ومستجدات العصر، مثمنًا رعاية رئيس الجامعة للمنتدى، واهتمامه بأنشطته وفعالياته العلمية؛ للمساهمة في اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها، وخدمة العربية ومعارفها المختلفة.

بدوره، أفاد المشرف على المنتدى الدكتور سعيد آل يزيد أن المنتدى يركز على تعزيز مهارات التواصل اللغوي، وطرائق تنميتها عبر 21 فعالية متنوعة لندوات ومحاضرات تخصصية، ودورات علمية في مهارات التمكين والإثراء اللغوي بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في مجالات علوم اللغة العربية، كما يتضمن معرِضا افتراضيًا وعرضًا لأحدث التطبيقات المعرفية في هذا المجال.

ويتضمن برنامج المنتدى التعريف بالتطبيقات الإلكترونية المهتمة بالإبداع اللغوي والأدب الرقمي، والتفكير النقدي وبلاغة الحجة، والإلقاء، إضافة إلى فهم معوقات التواصل اللغوي، وطرق صناعة الأفكار البرامجية والمهارات التقنية، وأساليب الإقناع والتأثير، كما يستعرض خطوط المصحف الشريف وفنون الخط العربي.

يُذكر أن المنتدى أطلق مسابقة طلابية للإبداع اللغوي في القصة، والمقال، والخط العربي، والرواية، والشعر الفصيح، وسيعلن عن الفائزين بجوائزها مع افتتاح أعماله، كما سيقدم جوائز يومية للحضور بما يقارب 8 آلاف ريال، علاوة على تقديم جوائز قيمة في اليوم الختامي للمنتدى.

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