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شاهد.. ميناء ضبا يستقبل 6 سفن في آن واحد

تأكيداً على مدى قدرته الاستيعابية وكفاءته التشغيلية

كشف ميناء ضبا عن نجاحه في استقبال ست سفن في آن واحد بمختلف الأنواع والحمولات.

وأوضح الميناء في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم أن هذا التطور يأتي تأكيداً على قدرته الاستيعابية وكفاءته التشغيلية.

وكان الميناء قد أكد الشهر الماضي أنه حقّق معدلات عالية في الأداء والتشغيل خلال جائحة كورونا، حيث بلغ حجم البضائع الصادرة والواردة 333.110 ألف طن، كما استقبل الميناء خلال ذات الفترة 7.661 عربة والذي يعمل بكامل طاقته على مدار الساعة للمساهمة في تلبية متطلبات التنمية الوطنية وتيسير الحركة التجارية في المملكة.

وأوضح مدير عام ميناء ضبا الكابتن أيمن بن أحمد الجهني أن وزن البضائع الواردة والصادرة قد تجاوز الــ 333.110 ألف طن، مؤكداً أن الميناء استقبل خلال جائحة كورونا 145 ألف طن شعير على 3 رحلات.

وقال: إن ‫ميناء ضبا وبالتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة نجح مؤخراً في إجلاء 804 ركاب من خلال 3 رحلات، كما استقبل الميناء سفينة (MPV KLIO) القادمة من ميناء سنغافورة وعلى متنها 99 أسطوانة لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الرياح بدومة الجندل ضمن مشاريع الطاقة المتجددة، مما يؤكد على إمكانيات الميناء المتطورة لمناولة مختلف الحمولات.

ويُعد ميناء ضبا بوابة المنطقة الشمالية الغربية من المملكة والمحطة الأكبر لنقل الركاب بين الموانئ السعودية، ويمتاز بموقعه الجغرافي وقربه من أهم شرايين الملاحة البحرية "قناة السويس" بـ 257 ميلاً بحرياً، مما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما يمتاز بوجوده على خط الملاحة الدولي ما بين أمريكا وأوروبا والشرق من خلال قناة السويس وباب المندب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ميناء ضبا يستقبل 6 سفن في آن واحد
سبق

كشف ميناء ضبا عن نجاحه في استقبال ست سفن في آن واحد بمختلف الأنواع والحمولات.

وأوضح الميناء في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم أن هذا التطور يأتي تأكيداً على قدرته الاستيعابية وكفاءته التشغيلية.

وكان الميناء قد أكد الشهر الماضي أنه حقّق معدلات عالية في الأداء والتشغيل خلال جائحة كورونا، حيث بلغ حجم البضائع الصادرة والواردة 333.110 ألف طن، كما استقبل الميناء خلال ذات الفترة 7.661 عربة والذي يعمل بكامل طاقته على مدار الساعة للمساهمة في تلبية متطلبات التنمية الوطنية وتيسير الحركة التجارية في المملكة.

وأوضح مدير عام ميناء ضبا الكابتن أيمن بن أحمد الجهني أن وزن البضائع الواردة والصادرة قد تجاوز الــ 333.110 ألف طن، مؤكداً أن الميناء استقبل خلال جائحة كورونا 145 ألف طن شعير على 3 رحلات.

وقال: إن ‫ميناء ضبا وبالتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة نجح مؤخراً في إجلاء 804 ركاب من خلال 3 رحلات، كما استقبل الميناء سفينة (MPV KLIO) القادمة من ميناء سنغافورة وعلى متنها 99 أسطوانة لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الرياح بدومة الجندل ضمن مشاريع الطاقة المتجددة، مما يؤكد على إمكانيات الميناء المتطورة لمناولة مختلف الحمولات.

ويُعد ميناء ضبا بوابة المنطقة الشمالية الغربية من المملكة والمحطة الأكبر لنقل الركاب بين الموانئ السعودية، ويمتاز بموقعه الجغرافي وقربه من أهم شرايين الملاحة البحرية "قناة السويس" بـ 257 ميلاً بحرياً، مما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما يمتاز بوجوده على خط الملاحة الدولي ما بين أمريكا وأوروبا والشرق من خلال قناة السويس وباب المندب.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
04:19 PM

شاهد.. ميناء ضبا يستقبل 6 سفن في آن واحد

تأكيداً على مدى قدرته الاستيعابية وكفاءته التشغيلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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كشف ميناء ضبا عن نجاحه في استقبال ست سفن في آن واحد بمختلف الأنواع والحمولات.

وأوضح الميناء في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم أن هذا التطور يأتي تأكيداً على قدرته الاستيعابية وكفاءته التشغيلية.

وكان الميناء قد أكد الشهر الماضي أنه حقّق معدلات عالية في الأداء والتشغيل خلال جائحة كورونا، حيث بلغ حجم البضائع الصادرة والواردة 333.110 ألف طن، كما استقبل الميناء خلال ذات الفترة 7.661 عربة والذي يعمل بكامل طاقته على مدار الساعة للمساهمة في تلبية متطلبات التنمية الوطنية وتيسير الحركة التجارية في المملكة.

وأوضح مدير عام ميناء ضبا الكابتن أيمن بن أحمد الجهني أن وزن البضائع الواردة والصادرة قد تجاوز الــ 333.110 ألف طن، مؤكداً أن الميناء استقبل خلال جائحة كورونا 145 ألف طن شعير على 3 رحلات.

وقال: إن ‫ميناء ضبا وبالتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة نجح مؤخراً في إجلاء 804 ركاب من خلال 3 رحلات، كما استقبل الميناء سفينة (MPV KLIO) القادمة من ميناء سنغافورة وعلى متنها 99 أسطوانة لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الرياح بدومة الجندل ضمن مشاريع الطاقة المتجددة، مما يؤكد على إمكانيات الميناء المتطورة لمناولة مختلف الحمولات.

ويُعد ميناء ضبا بوابة المنطقة الشمالية الغربية من المملكة والمحطة الأكبر لنقل الركاب بين الموانئ السعودية، ويمتاز بموقعه الجغرافي وقربه من أهم شرايين الملاحة البحرية "قناة السويس" بـ 257 ميلاً بحرياً، مما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما يمتاز بوجوده على خط الملاحة الدولي ما بين أمريكا وأوروبا والشرق من خلال قناة السويس وباب المندب.

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