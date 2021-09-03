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التعامل مع كورونا يجسد إنسانية السعودية.. "بلومبيرج" شاهد جديد

إدارة رائدة لأكثر الملفات العالمية الشائكة.. والمحلل "الحربي" يستعرضها لـ"سبق"

أكد الكاتب والمحلل السياسي منيف بن عماش الحربي في تصريح إلى "سبق" أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حققت نجاحًا كبيرًا في التعامل مع جائحة كورونا.

ولعل ما ذكرته وكالة بلومبيرج من أن السعودية تمتلك أفضل أنظمة التحصين تأكيدٌ جديد على تميُّز الحكومة السعودية في التعامل مع هذا الملف.

وأضاف "الحربي" بأن إدارة هذا الملف الشائك والمعقد تأتي في ظل أن السعودية تضم الأماكن المقدسة لأكثر من 1.3 مليار مسلم، التي تشهد أداء شعيرة الحج والعمرة والزيارة؛ وهو ما جعل الحكومة تقوم بإجراءات استباقية وفعّالة؛ لتنظِّم ذلك في ظل الجائحة.. وهو ما تحقق -ولله الحمد- من نجاح كبير خلال الموسمين الماضيين.

وأبان "الحربي" أنه من المتوقع ضمن الخطة الحكومية أن يتم في أكتوبر القادم تحصين ما لا يقل عن 70 في المئة على الأقل من سكان السعودية؛ وهو ما يضع السعودية في مرتبة متقدمة بين دول العالم في تأمين المجتمع بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

وأشار إلى أن السعودية بدأت بالعودة التدريجية والحذرة في إعادة فتح الحدود أمام حركة المسافرين والبضائع، وعودة جزء كبير من الأنشطة العامة الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية. وقد أثبتت الحكومة السعودية بتميُّزها في مواجهة أخطر جائحة يتعرَّض لها العالم في العصر الحديث تجسديها الصادق أن الإنسان أولاً، ولا تميِّز في ذلك بين مواطن ومقيم أو مخالف لأنظمة الإقامة، وأكدت نهجها الشرعي بأن الحفاظ على الأنفس ضمن الضروريات الخمس للشريعة الإسلامية.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التعامل مع كورونا يجسد إنسانية السعودية.. "بلومبيرج" شاهد جديد
سبق

أكد الكاتب والمحلل السياسي منيف بن عماش الحربي في تصريح إلى "سبق" أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حققت نجاحًا كبيرًا في التعامل مع جائحة كورونا.

ولعل ما ذكرته وكالة بلومبيرج من أن السعودية تمتلك أفضل أنظمة التحصين تأكيدٌ جديد على تميُّز الحكومة السعودية في التعامل مع هذا الملف.

وأضاف "الحربي" بأن إدارة هذا الملف الشائك والمعقد تأتي في ظل أن السعودية تضم الأماكن المقدسة لأكثر من 1.3 مليار مسلم، التي تشهد أداء شعيرة الحج والعمرة والزيارة؛ وهو ما جعل الحكومة تقوم بإجراءات استباقية وفعّالة؛ لتنظِّم ذلك في ظل الجائحة.. وهو ما تحقق -ولله الحمد- من نجاح كبير خلال الموسمين الماضيين.

وأبان "الحربي" أنه من المتوقع ضمن الخطة الحكومية أن يتم في أكتوبر القادم تحصين ما لا يقل عن 70 في المئة على الأقل من سكان السعودية؛ وهو ما يضع السعودية في مرتبة متقدمة بين دول العالم في تأمين المجتمع بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

وأشار إلى أن السعودية بدأت بالعودة التدريجية والحذرة في إعادة فتح الحدود أمام حركة المسافرين والبضائع، وعودة جزء كبير من الأنشطة العامة الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية. وقد أثبتت الحكومة السعودية بتميُّزها في مواجهة أخطر جائحة يتعرَّض لها العالم في العصر الحديث تجسديها الصادق أن الإنسان أولاً، ولا تميِّز في ذلك بين مواطن ومقيم أو مخالف لأنظمة الإقامة، وأكدت نهجها الشرعي بأن الحفاظ على الأنفس ضمن الضروريات الخمس للشريعة الإسلامية.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
08:45 PM
اخر تعديل
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
06:41 AM

التعامل مع كورونا يجسد إنسانية السعودية.. "بلومبيرج" شاهد جديد

إدارة رائدة لأكثر الملفات العالمية الشائكة.. والمحلل "الحربي" يستعرضها لـ"سبق"

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زيد الخمشي - الرياض
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1,315

أكد الكاتب والمحلل السياسي منيف بن عماش الحربي في تصريح إلى "سبق" أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حققت نجاحًا كبيرًا في التعامل مع جائحة كورونا.

ولعل ما ذكرته وكالة بلومبيرج من أن السعودية تمتلك أفضل أنظمة التحصين تأكيدٌ جديد على تميُّز الحكومة السعودية في التعامل مع هذا الملف.

وأضاف "الحربي" بأن إدارة هذا الملف الشائك والمعقد تأتي في ظل أن السعودية تضم الأماكن المقدسة لأكثر من 1.3 مليار مسلم، التي تشهد أداء شعيرة الحج والعمرة والزيارة؛ وهو ما جعل الحكومة تقوم بإجراءات استباقية وفعّالة؛ لتنظِّم ذلك في ظل الجائحة.. وهو ما تحقق -ولله الحمد- من نجاح كبير خلال الموسمين الماضيين.

وأبان "الحربي" أنه من المتوقع ضمن الخطة الحكومية أن يتم في أكتوبر القادم تحصين ما لا يقل عن 70 في المئة على الأقل من سكان السعودية؛ وهو ما يضع السعودية في مرتبة متقدمة بين دول العالم في تأمين المجتمع بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

وأشار إلى أن السعودية بدأت بالعودة التدريجية والحذرة في إعادة فتح الحدود أمام حركة المسافرين والبضائع، وعودة جزء كبير من الأنشطة العامة الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية. وقد أثبتت الحكومة السعودية بتميُّزها في مواجهة أخطر جائحة يتعرَّض لها العالم في العصر الحديث تجسديها الصادق أن الإنسان أولاً، ولا تميِّز في ذلك بين مواطن ومقيم أو مخالف لأنظمة الإقامة، وأكدت نهجها الشرعي بأن الحفاظ على الأنفس ضمن الضروريات الخمس للشريعة الإسلامية.

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