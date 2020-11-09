النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أول فوج من "معتمري الخارج" يصل إلى المسجد النبوي

الوكالة: عملنا على تسهيل دخولهم للسلام على النبي وصاحبيه

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي اليوم، عن استقبال أول فوج من معتمري الخارج.

وقالت الوكالة إنها عملت على تسهيل دخول الفوج للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وأمس الأحد وصل الفوج الأول من المعتمرين القادمين من إندونيسيا وباكستان إلى المدينة المنورة؛ لزيارة الروضة الشريفة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، بعد أن انتهوا من أداء مناسك العمرة.

وكثّفت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة في المدينة المنورة، استعداداتها لاستقبال المعتمرين، وتقديم جميع الخدمات لهم، وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية؛ حفاظًا على صحة الإنسان، ومنعًا لانتشار فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19).

وتأتي تلك الخطوة تنفيذًا للتوجيه السامي بالموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًّا؛ حيث تشهد المرحلة الثالثة التي حددها القرار المتمثلة في السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية وخارجها، لـ20 ألف معتمر و60 ألف مُصَلٍّ و19.500 زائر في اليوم الواحد، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجدين الحرام والنبوي؛ إذ سيتم تنظيم دخولهم بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق «اعتمرنا»، ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي ظل الظروف التي شهدها العالم جراء الجائحة، دعت الوزارة المعتمرين والزوار والمصلين من داخل السعودية وخارجها إلى التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ كارتداء الكمامة والتعقيم المستمر لليدين، والحفاظ على التباعد المكاني منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، بعد الانتهاء من أداء مناسكهم.

المسجد النبوي معتمري الخارج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أول فوج من "معتمري الخارج" يصل إلى المسجد النبوي
سبق

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي اليوم، عن استقبال أول فوج من معتمري الخارج.

وقالت الوكالة إنها عملت على تسهيل دخول الفوج للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وأمس الأحد وصل الفوج الأول من المعتمرين القادمين من إندونيسيا وباكستان إلى المدينة المنورة؛ لزيارة الروضة الشريفة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، بعد أن انتهوا من أداء مناسك العمرة.

وكثّفت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة في المدينة المنورة، استعداداتها لاستقبال المعتمرين، وتقديم جميع الخدمات لهم، وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية؛ حفاظًا على صحة الإنسان، ومنعًا لانتشار فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19).

وتأتي تلك الخطوة تنفيذًا للتوجيه السامي بالموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًّا؛ حيث تشهد المرحلة الثالثة التي حددها القرار المتمثلة في السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية وخارجها، لـ20 ألف معتمر و60 ألف مُصَلٍّ و19.500 زائر في اليوم الواحد، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجدين الحرام والنبوي؛ إذ سيتم تنظيم دخولهم بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق «اعتمرنا»، ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي ظل الظروف التي شهدها العالم جراء الجائحة، دعت الوزارة المعتمرين والزوار والمصلين من داخل السعودية وخارجها إلى التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ كارتداء الكمامة والتعقيم المستمر لليدين، والحفاظ على التباعد المكاني منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، بعد الانتهاء من أداء مناسكهم.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
01:05 PM

شاهد.. أول فوج من "معتمري الخارج" يصل إلى المسجد النبوي

الوكالة: عملنا على تسهيل دخولهم للسلام على النبي وصاحبيه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
389

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي اليوم، عن استقبال أول فوج من معتمري الخارج.

وقالت الوكالة إنها عملت على تسهيل دخول الفوج للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وأمس الأحد وصل الفوج الأول من المعتمرين القادمين من إندونيسيا وباكستان إلى المدينة المنورة؛ لزيارة الروضة الشريفة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، بعد أن انتهوا من أداء مناسك العمرة.

وكثّفت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة في المدينة المنورة، استعداداتها لاستقبال المعتمرين، وتقديم جميع الخدمات لهم، وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية؛ حفاظًا على صحة الإنسان، ومنعًا لانتشار فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19).

وتأتي تلك الخطوة تنفيذًا للتوجيه السامي بالموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًّا؛ حيث تشهد المرحلة الثالثة التي حددها القرار المتمثلة في السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية وخارجها، لـ20 ألف معتمر و60 ألف مُصَلٍّ و19.500 زائر في اليوم الواحد، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجدين الحرام والنبوي؛ إذ سيتم تنظيم دخولهم بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق «اعتمرنا»، ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي ظل الظروف التي شهدها العالم جراء الجائحة، دعت الوزارة المعتمرين والزوار والمصلين من داخل السعودية وخارجها إلى التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ كارتداء الكمامة والتعقيم المستمر لليدين، والحفاظ على التباعد المكاني منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، بعد الانتهاء من أداء مناسكهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,656
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,949
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,095
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,137

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة