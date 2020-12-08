النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تصفح تطبيق عقار.. هواية واستلهام

لكل التصاميم الداخلية ثلاثية الأبعاد

ليس عليك أن تكون مهتماً بسوق العقار أو تكون بحاجة لاستئجار بيت أو شراء فيلا جديدة لكي تمضي الساعات على تطبيق عقار. تُعرض في تطبيق عقار آلاف المنازل والتصاميم والأفكار الملهمة بشكل يومي، وهذا يحفز المستخدمين على التصفح لفترات طويلة تصل إلى 13 دقيقة لكل جلسة.

وصرح بعض المستخدمين بقربهم من حالة الإدمان في تصفح كل ما يُعرض في التطبيق بشكل يومي. وهواية تصفح المواقع العقارية متعارف عليها على مستوى عالمي فهناك مصطلح zillow surfing المتعلق بتصفح تطبيق زيلو الأمريكي الشهير. وفي أوقات الحجر الكلي، رغم تدني عمليات البيع والتأجير بشكل كبير، فقد تجلّت هذه الموهبة بشكل واسع بارتفاع عدد الزوار 52% عن المعتاد.

وساعدت هذه الموهبة على تغيير الكثير من التصاميم وإلهام العديد من المقبلين على بيت العمر، كما أسهمت في اتخاذ قرارات مفاجئة بالانتقال لمنزل أنسب من ناحية السعر أو القرب من مكان العمل أو مدارس الأولاد أو بقرب أحد أفراد العائلة.

وبحسب الإحصاءات الدخلية للتطبيق، يتوزع الغرض من تصفح التطبيق إلى:

• الرغبة في سكن جديد

• الرغبة بمعرفة الأسعار والاطلاع على تصاميم المنازل الحديثة

• الاستفادة من تجارب الآخرين

• الاطلاع على آراء سكان الحي ومعدل الأسعار

• الفضول في معرفة المعروض والراغبين بالانتقال في حي المستخدم

وفي الأيام القادمة سيطلق تطبيق عقار خدمة تصفح التصاميم الداخلية ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن للمستخدمين تصفح تصاميم مختارة للمنازل والواجهات والمطابخ وغرف المعيشة وباقي أجزاء المنزل. بالطبع ستكون هذه الهواية أكثر متعة من قبل!!

تطبيق عقار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تصفح تطبيق عقار.. هواية واستلهام
سبق

ليس عليك أن تكون مهتماً بسوق العقار أو تكون بحاجة لاستئجار بيت أو شراء فيلا جديدة لكي تمضي الساعات على تطبيق عقار. تُعرض في تطبيق عقار آلاف المنازل والتصاميم والأفكار الملهمة بشكل يومي، وهذا يحفز المستخدمين على التصفح لفترات طويلة تصل إلى 13 دقيقة لكل جلسة.

وصرح بعض المستخدمين بقربهم من حالة الإدمان في تصفح كل ما يُعرض في التطبيق بشكل يومي. وهواية تصفح المواقع العقارية متعارف عليها على مستوى عالمي فهناك مصطلح zillow surfing المتعلق بتصفح تطبيق زيلو الأمريكي الشهير. وفي أوقات الحجر الكلي، رغم تدني عمليات البيع والتأجير بشكل كبير، فقد تجلّت هذه الموهبة بشكل واسع بارتفاع عدد الزوار 52% عن المعتاد.

وساعدت هذه الموهبة على تغيير الكثير من التصاميم وإلهام العديد من المقبلين على بيت العمر، كما أسهمت في اتخاذ قرارات مفاجئة بالانتقال لمنزل أنسب من ناحية السعر أو القرب من مكان العمل أو مدارس الأولاد أو بقرب أحد أفراد العائلة.

وبحسب الإحصاءات الدخلية للتطبيق، يتوزع الغرض من تصفح التطبيق إلى:

• الرغبة في سكن جديد

• الرغبة بمعرفة الأسعار والاطلاع على تصاميم المنازل الحديثة

• الاستفادة من تجارب الآخرين

• الاطلاع على آراء سكان الحي ومعدل الأسعار

• الفضول في معرفة المعروض والراغبين بالانتقال في حي المستخدم

وفي الأيام القادمة سيطلق تطبيق عقار خدمة تصفح التصاميم الداخلية ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن للمستخدمين تصفح تصاميم مختارة للمنازل والواجهات والمطابخ وغرف المعيشة وباقي أجزاء المنزل. بالطبع ستكون هذه الهواية أكثر متعة من قبل!!

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
04:26 PM
اخر تعديل
08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
08:39 PM

تصفح تطبيق عقار.. هواية واستلهام

لكل التصاميم الداخلية ثلاثية الأبعاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,499

ليس عليك أن تكون مهتماً بسوق العقار أو تكون بحاجة لاستئجار بيت أو شراء فيلا جديدة لكي تمضي الساعات على تطبيق عقار. تُعرض في تطبيق عقار آلاف المنازل والتصاميم والأفكار الملهمة بشكل يومي، وهذا يحفز المستخدمين على التصفح لفترات طويلة تصل إلى 13 دقيقة لكل جلسة.

وصرح بعض المستخدمين بقربهم من حالة الإدمان في تصفح كل ما يُعرض في التطبيق بشكل يومي. وهواية تصفح المواقع العقارية متعارف عليها على مستوى عالمي فهناك مصطلح zillow surfing المتعلق بتصفح تطبيق زيلو الأمريكي الشهير. وفي أوقات الحجر الكلي، رغم تدني عمليات البيع والتأجير بشكل كبير، فقد تجلّت هذه الموهبة بشكل واسع بارتفاع عدد الزوار 52% عن المعتاد.

وساعدت هذه الموهبة على تغيير الكثير من التصاميم وإلهام العديد من المقبلين على بيت العمر، كما أسهمت في اتخاذ قرارات مفاجئة بالانتقال لمنزل أنسب من ناحية السعر أو القرب من مكان العمل أو مدارس الأولاد أو بقرب أحد أفراد العائلة.

وبحسب الإحصاءات الدخلية للتطبيق، يتوزع الغرض من تصفح التطبيق إلى:

• الرغبة في سكن جديد

• الرغبة بمعرفة الأسعار والاطلاع على تصاميم المنازل الحديثة

• الاستفادة من تجارب الآخرين

• الاطلاع على آراء سكان الحي ومعدل الأسعار

• الفضول في معرفة المعروض والراغبين بالانتقال في حي المستخدم

وفي الأيام القادمة سيطلق تطبيق عقار خدمة تصفح التصاميم الداخلية ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن للمستخدمين تصفح تصاميم مختارة للمنازل والواجهات والمطابخ وغرف المعيشة وباقي أجزاء المنزل. بالطبع ستكون هذه الهواية أكثر متعة من قبل!!

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,437
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,449
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,310
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,886

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة