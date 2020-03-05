النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كاتب سعودي: لا تأت إلى المسجد إذا كنت مريضًا

يقترح 4 إجراءات للمصلين

وقايةً من الفيروسات والعدوى، يطالب الكاتب الصحفي صالح عبدالعزيز الكريّم مرضى الإنفلونزا بأن يلزموا منازلهم، ولا يأتون إلى المسجد، ولا حرج عليهم، لما في حضورهم من أذية وضرر على الناس، و" قديكون صاحبه آثماً عند الله لأنه يساعد على انتشار الفيروسات والتسبب في مرض الناس" حسب الكاتب، مقترحًا أربعة إجراءات على المصلين القيام بها فيما يتعلق بأوقات انتشار الأمراض المعدية والفيروسات.

المريض مرفوع عنه الحرج

وفي مقاله "الأنفلونزا والمساجد" بصحيفة "المدينة"، يبدأ "الكريّم" بالتأكيد على مفهوم الوقاية ورفع الحرج في الإسلام ويقول: "الجميل في ديننا وشرع ربنا ومنهاج إسلامنا أنه يقدر الأمور قدرها ويعطيها حقها ويدقق في وزنها فهو الذي يأمر بالعبادة كالصلاة والصوم ثم هو في مواضع معينة يرفع الحرج عن من لا يستطيع، هو سبحانه من يحرم أكل الميتة وهو الذي يبيح بقدر الحاجة أكلها في موضع الحاجة، وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى من يوجب الشيء ثم هو سبحانه وتعالى من يسقطه ويرفع الحرج عن إتيانه، وكذلك الأمر في شؤون صحة الإنسان والمحافظة على حياته، فالمريض عمومًا مرفوع عنه الحرج أن يتكلف ويأتي للصلاة في المسجد بل أبعد من ذلك إن لم يستطع الصلاة قائمًا يسقط عنه ذلك إلى درجة الاكتفاء بالصلاة برمش العين (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)".

لا تأت إلى المسجد

ويتوجه "الكريّم" إلى الشخص المريض، قائلاً: "إن فيروسات الانفلونزا العادية المنتشرة تنفسية، أي سهلة العدوى والانتقال والانتشار خاصة أيّام الشتاء ويتوفى بسببها وفقًا للتقارير الصحية العالمية عدد كبير ممن هم ضعيفو المناعة وكبار السن، ومريض الانفلونزا إنسان حامل للفيروس مُعدٍ ومصافحته ومعانقته وقبلة الخشم بالخشم جريمة في حق الشأن العام والصحة العامة ومخالف للسنة النبوية، فحضوره -أي مريض الإنفلونزا- إلى المسجد ومكوثه فيه والتنقل للسلام على أهل المسجد فيه أذية وضرر على الناس قد يكون صاحبه آثماً عند الله لأنه يساعد على انتشار الفيروسات والتسبب في مرض الناس، وبالتالي فإنه من المؤكد أن ليس على مريض الإنفلونزا أي حرج في عدم حضوره للصلاة في المسجد أثناء مرضه وقبل المرض، أي عند ظهور أعراضه وبعد المرض بأيام حتى يتأكد أنه لا يحمل الفيروس وقضية الأجر والثواب الله سبحانه وتعالى يتولاها".

لا تصافح مريضًا

ثم يتوجه "الكريّم" إلى المصلين الأصحاء بالإجراء الثاني ويقول: "وعلى المصلين في المسجد أن لا يسلموا عليه والإعراض عنه تحقيقًا لقوله صَلى الله عليه وسلم قياسًا: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) وهو مما يتوافق مع حديث (لا عدوى ولا طيرة) إذا فهمنا معناه وهو أن التوكل على الله والاعتقاد الجازم بأنه لا يكون شيء في أصله إلا بأمر الله سبحانه وتعالى بهدف تبيان حقيقة المسبب وهو الله سبحانه وتعالى في داخل النفس البشرية، فيكون هذا اعتقادًا وهو مما يريح النفس ويطمئن القلب ".

الحجر الصحي في الإسلام

ويعلق "الكريّم" قائلاً: "حتى يتحقق ذلك فعليك الأخذ بالأسباب وبأمر الله بأن لا تدخل إن كنت مريضًا على مصح كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: (لا يدخلن ممرض على مصح)، لذلك كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم واضحاً في التعامل مع الأمراض المعدية بضرورة الحجر الصحي، ومريض الإنفلونزا الذي يدخل على 100 مصح في المسجد مخالف للتوجيه النبوي في الصحة ومخالف للنص الشرعي".

السوائل المطهرة في المساجد

ويطالب الكاتب بالإجراء الثالث ويقول ناصحًا: "أتمنى أن تأخذ المساجد عندنا بمبدأ الوقاية من الأمراض بوضع -عند مداخل الأبواب- علبة السوائل المطهرة لتمكين الناس عند الدخول والخروج من نظافة الأيدي".

التقليل من حَب الخشم والفم

وينهي "الكريّ " ناصحًا المصلين، قائلاً: "كما أن على المصلين في المساجد التقليل من حَب الخشم والفم ومن عنده إنفولونزا البعد عنه وعدم مصافحته تحقيقًا للسنة النبوية.. حفظنا الله جميعًا بحفظه".

الكاتب الصحفي صالح عبدالعزيز الكريّم مرضى الإنفلونزا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كاتب سعودي: لا تأت إلى المسجد إذا كنت مريضًا
سبق

وقايةً من الفيروسات والعدوى، يطالب الكاتب الصحفي صالح عبدالعزيز الكريّم مرضى الإنفلونزا بأن يلزموا منازلهم، ولا يأتون إلى المسجد، ولا حرج عليهم، لما في حضورهم من أذية وضرر على الناس، و" قديكون صاحبه آثماً عند الله لأنه يساعد على انتشار الفيروسات والتسبب في مرض الناس" حسب الكاتب، مقترحًا أربعة إجراءات على المصلين القيام بها فيما يتعلق بأوقات انتشار الأمراض المعدية والفيروسات.

المريض مرفوع عنه الحرج

وفي مقاله "الأنفلونزا والمساجد" بصحيفة "المدينة"، يبدأ "الكريّم" بالتأكيد على مفهوم الوقاية ورفع الحرج في الإسلام ويقول: "الجميل في ديننا وشرع ربنا ومنهاج إسلامنا أنه يقدر الأمور قدرها ويعطيها حقها ويدقق في وزنها فهو الذي يأمر بالعبادة كالصلاة والصوم ثم هو في مواضع معينة يرفع الحرج عن من لا يستطيع، هو سبحانه من يحرم أكل الميتة وهو الذي يبيح بقدر الحاجة أكلها في موضع الحاجة، وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى من يوجب الشيء ثم هو سبحانه وتعالى من يسقطه ويرفع الحرج عن إتيانه، وكذلك الأمر في شؤون صحة الإنسان والمحافظة على حياته، فالمريض عمومًا مرفوع عنه الحرج أن يتكلف ويأتي للصلاة في المسجد بل أبعد من ذلك إن لم يستطع الصلاة قائمًا يسقط عنه ذلك إلى درجة الاكتفاء بالصلاة برمش العين (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)".

لا تأت إلى المسجد

ويتوجه "الكريّم" إلى الشخص المريض، قائلاً: "إن فيروسات الانفلونزا العادية المنتشرة تنفسية، أي سهلة العدوى والانتقال والانتشار خاصة أيّام الشتاء ويتوفى بسببها وفقًا للتقارير الصحية العالمية عدد كبير ممن هم ضعيفو المناعة وكبار السن، ومريض الانفلونزا إنسان حامل للفيروس مُعدٍ ومصافحته ومعانقته وقبلة الخشم بالخشم جريمة في حق الشأن العام والصحة العامة ومخالف للسنة النبوية، فحضوره -أي مريض الإنفلونزا- إلى المسجد ومكوثه فيه والتنقل للسلام على أهل المسجد فيه أذية وضرر على الناس قد يكون صاحبه آثماً عند الله لأنه يساعد على انتشار الفيروسات والتسبب في مرض الناس، وبالتالي فإنه من المؤكد أن ليس على مريض الإنفلونزا أي حرج في عدم حضوره للصلاة في المسجد أثناء مرضه وقبل المرض، أي عند ظهور أعراضه وبعد المرض بأيام حتى يتأكد أنه لا يحمل الفيروس وقضية الأجر والثواب الله سبحانه وتعالى يتولاها".

لا تصافح مريضًا

ثم يتوجه "الكريّم" إلى المصلين الأصحاء بالإجراء الثاني ويقول: "وعلى المصلين في المسجد أن لا يسلموا عليه والإعراض عنه تحقيقًا لقوله صَلى الله عليه وسلم قياسًا: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) وهو مما يتوافق مع حديث (لا عدوى ولا طيرة) إذا فهمنا معناه وهو أن التوكل على الله والاعتقاد الجازم بأنه لا يكون شيء في أصله إلا بأمر الله سبحانه وتعالى بهدف تبيان حقيقة المسبب وهو الله سبحانه وتعالى في داخل النفس البشرية، فيكون هذا اعتقادًا وهو مما يريح النفس ويطمئن القلب ".

الحجر الصحي في الإسلام

ويعلق "الكريّم" قائلاً: "حتى يتحقق ذلك فعليك الأخذ بالأسباب وبأمر الله بأن لا تدخل إن كنت مريضًا على مصح كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: (لا يدخلن ممرض على مصح)، لذلك كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم واضحاً في التعامل مع الأمراض المعدية بضرورة الحجر الصحي، ومريض الإنفلونزا الذي يدخل على 100 مصح في المسجد مخالف للتوجيه النبوي في الصحة ومخالف للنص الشرعي".

السوائل المطهرة في المساجد

ويطالب الكاتب بالإجراء الثالث ويقول ناصحًا: "أتمنى أن تأخذ المساجد عندنا بمبدأ الوقاية من الأمراض بوضع -عند مداخل الأبواب- علبة السوائل المطهرة لتمكين الناس عند الدخول والخروج من نظافة الأيدي".

التقليل من حَب الخشم والفم

وينهي "الكريّ " ناصحًا المصلين، قائلاً: "كما أن على المصلين في المساجد التقليل من حَب الخشم والفم ومن عنده إنفولونزا البعد عنه وعدم مصافحته تحقيقًا للسنة النبوية.. حفظنا الله جميعًا بحفظه".

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
03:52 PM

كاتب سعودي: لا تأت إلى المسجد إذا كنت مريضًا

يقترح 4 إجراءات للمصلين

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
946

وقايةً من الفيروسات والعدوى، يطالب الكاتب الصحفي صالح عبدالعزيز الكريّم مرضى الإنفلونزا بأن يلزموا منازلهم، ولا يأتون إلى المسجد، ولا حرج عليهم، لما في حضورهم من أذية وضرر على الناس، و" قديكون صاحبه آثماً عند الله لأنه يساعد على انتشار الفيروسات والتسبب في مرض الناس" حسب الكاتب، مقترحًا أربعة إجراءات على المصلين القيام بها فيما يتعلق بأوقات انتشار الأمراض المعدية والفيروسات.

المريض مرفوع عنه الحرج

وفي مقاله "الأنفلونزا والمساجد" بصحيفة "المدينة"، يبدأ "الكريّم" بالتأكيد على مفهوم الوقاية ورفع الحرج في الإسلام ويقول: "الجميل في ديننا وشرع ربنا ومنهاج إسلامنا أنه يقدر الأمور قدرها ويعطيها حقها ويدقق في وزنها فهو الذي يأمر بالعبادة كالصلاة والصوم ثم هو في مواضع معينة يرفع الحرج عن من لا يستطيع، هو سبحانه من يحرم أكل الميتة وهو الذي يبيح بقدر الحاجة أكلها في موضع الحاجة، وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى من يوجب الشيء ثم هو سبحانه وتعالى من يسقطه ويرفع الحرج عن إتيانه، وكذلك الأمر في شؤون صحة الإنسان والمحافظة على حياته، فالمريض عمومًا مرفوع عنه الحرج أن يتكلف ويأتي للصلاة في المسجد بل أبعد من ذلك إن لم يستطع الصلاة قائمًا يسقط عنه ذلك إلى درجة الاكتفاء بالصلاة برمش العين (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)".

لا تأت إلى المسجد

ويتوجه "الكريّم" إلى الشخص المريض، قائلاً: "إن فيروسات الانفلونزا العادية المنتشرة تنفسية، أي سهلة العدوى والانتقال والانتشار خاصة أيّام الشتاء ويتوفى بسببها وفقًا للتقارير الصحية العالمية عدد كبير ممن هم ضعيفو المناعة وكبار السن، ومريض الانفلونزا إنسان حامل للفيروس مُعدٍ ومصافحته ومعانقته وقبلة الخشم بالخشم جريمة في حق الشأن العام والصحة العامة ومخالف للسنة النبوية، فحضوره -أي مريض الإنفلونزا- إلى المسجد ومكوثه فيه والتنقل للسلام على أهل المسجد فيه أذية وضرر على الناس قد يكون صاحبه آثماً عند الله لأنه يساعد على انتشار الفيروسات والتسبب في مرض الناس، وبالتالي فإنه من المؤكد أن ليس على مريض الإنفلونزا أي حرج في عدم حضوره للصلاة في المسجد أثناء مرضه وقبل المرض، أي عند ظهور أعراضه وبعد المرض بأيام حتى يتأكد أنه لا يحمل الفيروس وقضية الأجر والثواب الله سبحانه وتعالى يتولاها".

لا تصافح مريضًا

ثم يتوجه "الكريّم" إلى المصلين الأصحاء بالإجراء الثاني ويقول: "وعلى المصلين في المسجد أن لا يسلموا عليه والإعراض عنه تحقيقًا لقوله صَلى الله عليه وسلم قياسًا: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) وهو مما يتوافق مع حديث (لا عدوى ولا طيرة) إذا فهمنا معناه وهو أن التوكل على الله والاعتقاد الجازم بأنه لا يكون شيء في أصله إلا بأمر الله سبحانه وتعالى بهدف تبيان حقيقة المسبب وهو الله سبحانه وتعالى في داخل النفس البشرية، فيكون هذا اعتقادًا وهو مما يريح النفس ويطمئن القلب ".

الحجر الصحي في الإسلام

ويعلق "الكريّم" قائلاً: "حتى يتحقق ذلك فعليك الأخذ بالأسباب وبأمر الله بأن لا تدخل إن كنت مريضًا على مصح كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: (لا يدخلن ممرض على مصح)، لذلك كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم واضحاً في التعامل مع الأمراض المعدية بضرورة الحجر الصحي، ومريض الإنفلونزا الذي يدخل على 100 مصح في المسجد مخالف للتوجيه النبوي في الصحة ومخالف للنص الشرعي".

السوائل المطهرة في المساجد

ويطالب الكاتب بالإجراء الثالث ويقول ناصحًا: "أتمنى أن تأخذ المساجد عندنا بمبدأ الوقاية من الأمراض بوضع -عند مداخل الأبواب- علبة السوائل المطهرة لتمكين الناس عند الدخول والخروج من نظافة الأيدي".

التقليل من حَب الخشم والفم

وينهي "الكريّ " ناصحًا المصلين، قائلاً: "كما أن على المصلين في المساجد التقليل من حَب الخشم والفم ومن عنده إنفولونزا البعد عنه وعدم مصافحته تحقيقًا للسنة النبوية.. حفظنا الله جميعًا بحفظه".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,883
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,988
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,156

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة