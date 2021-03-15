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بدء استقبال طلبات تصاريح "إفطار صائم" بمكة.. والتقديم من هنا

"السقاية والرفادة" بالإمارة: الجهات المختصة تحدّد الأعداد والآلية

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، بدء ‏‎لجنة السقاية والرفادة بالإمارة، باستقبال طلبات التصاريح لمشروع ‎إفطار صائم.

وسيتم منح التصاريح لتقديم إفطار صائم داخل المسجد الحرام وساحاته؛ حيث يخضع لموافقة الجهات المختصّة التي ستحدّد الأعداد المتاحة وآلية التوزيع.

ودعت اللجنة إلى استقبال الطلبات عبر الرابط التالي: "https://sr-mkh.org.sa".

إمارة منطقة مكة المكرّمة، ‏‎لجنة السقاية والرفادة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء استقبال طلبات تصاريح "إفطار صائم" بمكة.. والتقديم من هنا
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، بدء ‏‎لجنة السقاية والرفادة بالإمارة، باستقبال طلبات التصاريح لمشروع ‎إفطار صائم.

وسيتم منح التصاريح لتقديم إفطار صائم داخل المسجد الحرام وساحاته؛ حيث يخضع لموافقة الجهات المختصّة التي ستحدّد الأعداد المتاحة وآلية التوزيع.

ودعت اللجنة إلى استقبال الطلبات عبر الرابط التالي: "https://sr-mkh.org.sa".

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
02:17 PM
اخر تعديل
15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
03:11 PM

بدء استقبال طلبات تصاريح "إفطار صائم" بمكة.. والتقديم من هنا

"السقاية والرفادة" بالإمارة: الجهات المختصة تحدّد الأعداد والآلية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,508

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، بدء ‏‎لجنة السقاية والرفادة بالإمارة، باستقبال طلبات التصاريح لمشروع ‎إفطار صائم.

وسيتم منح التصاريح لتقديم إفطار صائم داخل المسجد الحرام وساحاته؛ حيث يخضع لموافقة الجهات المختصّة التي ستحدّد الأعداد المتاحة وآلية التوزيع.

ودعت اللجنة إلى استقبال الطلبات عبر الرابط التالي: "https://sr-mkh.org.sa".

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