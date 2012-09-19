النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير عام "تقني عسير" يهنئ القيادة باليوم الوطني 91

قال "تعيش مملكتنا الحبية أزهى عصورها"

رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات "تقني عسير"، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة العربية السعودية.

وقال "الحفظي"، في تصريح له بهذه المناسبة: "تعيش مملكتنا الحبية أزهى عصورها، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ حيث شهدت وتشهد البلاد نهضة تنموية شاملة، وإنجازات وطنية شاهدة على حكمة القيادة، وحرصها المشهود على تحقيق تطلعات المواطن السعودي، وتشييد وطن له في سلم التقدم أعلى المراتب، وفي سجل التطور أسمى المناصب".

وأضاف أن معالم التنمية وشواهد التطوير في كل شبر من وطننا العزيز، تحكي للأجيال قصة مسيرة طويلة من البناء والعطاء، والبذل والنماء، اجتمع لصنعها حنكة المسؤول وولاء المواطن، فنِعِما بنِعَم لا تعد ولا تحصى.

وبيّن مدير عام "تقني عسير" أن قصة اليوم الوطني التي تتابع في رسم معالمها ملوك هذه البلاد ابتداءً من القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ومرورًا بملوك الدولة السعودية: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدا لله ـرحمهم الله جميعًاـ ووصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لهي قصة تبرز للأجيال ملحمة جمع الشتات، واستتباب الأمن، وتوحيد الكلمة، وتأسيس وطن عامر بالإيمان بالله، متسلح بعقيدة نقية، ومتزود بالعلم والمعرفة، يزدهر بأفضل سبل العيش والرفاهية.

وفي نهاية حديثه، دعا الدكتور سليمان الحفظي، الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير عام "تقني عسير" يهنئ القيادة باليوم الوطني 91
سبق

رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات "تقني عسير"، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة العربية السعودية.

وقال "الحفظي"، في تصريح له بهذه المناسبة: "تعيش مملكتنا الحبية أزهى عصورها، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ حيث شهدت وتشهد البلاد نهضة تنموية شاملة، وإنجازات وطنية شاهدة على حكمة القيادة، وحرصها المشهود على تحقيق تطلعات المواطن السعودي، وتشييد وطن له في سلم التقدم أعلى المراتب، وفي سجل التطور أسمى المناصب".

وأضاف أن معالم التنمية وشواهد التطوير في كل شبر من وطننا العزيز، تحكي للأجيال قصة مسيرة طويلة من البناء والعطاء، والبذل والنماء، اجتمع لصنعها حنكة المسؤول وولاء المواطن، فنِعِما بنِعَم لا تعد ولا تحصى.

وبيّن مدير عام "تقني عسير" أن قصة اليوم الوطني التي تتابع في رسم معالمها ملوك هذه البلاد ابتداءً من القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ومرورًا بملوك الدولة السعودية: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدا لله ـرحمهم الله جميعًاـ ووصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لهي قصة تبرز للأجيال ملحمة جمع الشتات، واستتباب الأمن، وتوحيد الكلمة، وتأسيس وطن عامر بالإيمان بالله، متسلح بعقيدة نقية، ومتزود بالعلم والمعرفة، يزدهر بأفضل سبل العيش والرفاهية.

وفي نهاية حديثه، دعا الدكتور سليمان الحفظي، الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
06:49 PM

مدير عام "تقني عسير" يهنئ القيادة باليوم الوطني 91

قال "تعيش مملكتنا الحبية أزهى عصورها"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
139

رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات "تقني عسير"، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة العربية السعودية.

وقال "الحفظي"، في تصريح له بهذه المناسبة: "تعيش مملكتنا الحبية أزهى عصورها، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ حيث شهدت وتشهد البلاد نهضة تنموية شاملة، وإنجازات وطنية شاهدة على حكمة القيادة، وحرصها المشهود على تحقيق تطلعات المواطن السعودي، وتشييد وطن له في سلم التقدم أعلى المراتب، وفي سجل التطور أسمى المناصب".

وأضاف أن معالم التنمية وشواهد التطوير في كل شبر من وطننا العزيز، تحكي للأجيال قصة مسيرة طويلة من البناء والعطاء، والبذل والنماء، اجتمع لصنعها حنكة المسؤول وولاء المواطن، فنِعِما بنِعَم لا تعد ولا تحصى.

وبيّن مدير عام "تقني عسير" أن قصة اليوم الوطني التي تتابع في رسم معالمها ملوك هذه البلاد ابتداءً من القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ومرورًا بملوك الدولة السعودية: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدا لله ـرحمهم الله جميعًاـ ووصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لهي قصة تبرز للأجيال ملحمة جمع الشتات، واستتباب الأمن، وتوحيد الكلمة، وتأسيس وطن عامر بالإيمان بالله، متسلح بعقيدة نقية، ومتزود بالعلم والمعرفة، يزدهر بأفضل سبل العيش والرفاهية.

وفي نهاية حديثه، دعا الدكتور سليمان الحفظي، الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,754
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,673
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,865
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,093

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة