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الصحة العالمية: لا سبب للتشكيك في فعالية اللقاحات الحالية ضدّ المتحور "أوميكرون"

قالت: أثبتت فعاليتها ضد جميع المتحورات حتى الآن من حيث شدة المرض والاستشفاء

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه "ليس هناك أي مبرر" للتشكيك في فعالية اللقاحات المتوافرة حالياً ضد كورونا في الحماية من متحور "أوميكرون" الذي تمّ اكتشافه في جنوب إفريقيا.

وقال مايكل راين، المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتحورات حتى الآن، من حيث شدة المرض والاستشفاء، وليس هناك أي سبب للتفكير في أن الأمر لن يكون كذلك مع أوميكرون".

وشدد في الوقت نفسه، على الحاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.

وأضاف أن "السلوك العام (لمتحور أوميكرون) الذي نلاحظه حتى الآن لا يظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، إن بعض الأماكن في إفريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف مقارنة بتلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس".

ورصد متحور "أوميكرون" للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، ثم انتشر في حوالي 57 دولة حول العالم.

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الصحة العالمية: لا سبب للتشكيك في فعالية اللقاحات الحالية ضدّ المتحور "أوميكرون"
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه "ليس هناك أي مبرر" للتشكيك في فعالية اللقاحات المتوافرة حالياً ضد كورونا في الحماية من متحور "أوميكرون" الذي تمّ اكتشافه في جنوب إفريقيا.

وقال مايكل راين، المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتحورات حتى الآن، من حيث شدة المرض والاستشفاء، وليس هناك أي سبب للتفكير في أن الأمر لن يكون كذلك مع أوميكرون".

وشدد في الوقت نفسه، على الحاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.

وأضاف أن "السلوك العام (لمتحور أوميكرون) الذي نلاحظه حتى الآن لا يظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، إن بعض الأماكن في إفريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف مقارنة بتلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس".

ورصد متحور "أوميكرون" للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، ثم انتشر في حوالي 57 دولة حول العالم.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
09:11 AM

الصحة العالمية: لا سبب للتشكيك في فعالية اللقاحات الحالية ضدّ المتحور "أوميكرون"

قالت: أثبتت فعاليتها ضد جميع المتحورات حتى الآن من حيث شدة المرض والاستشفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه "ليس هناك أي مبرر" للتشكيك في فعالية اللقاحات المتوافرة حالياً ضد كورونا في الحماية من متحور "أوميكرون" الذي تمّ اكتشافه في جنوب إفريقيا.

وقال مايكل راين، المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتحورات حتى الآن، من حيث شدة المرض والاستشفاء، وليس هناك أي سبب للتفكير في أن الأمر لن يكون كذلك مع أوميكرون".

وشدد في الوقت نفسه، على الحاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.

وأضاف أن "السلوك العام (لمتحور أوميكرون) الذي نلاحظه حتى الآن لا يظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، إن بعض الأماكن في إفريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف مقارنة بتلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس".

ورصد متحور "أوميكرون" للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، ثم انتشر في حوالي 57 دولة حول العالم.

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