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"العطوي" عن مجلس أمير تبوك الأسبوعي: أذناك تشنف بسيمفونية الوطن

قال: أنت في حضرة سيد الكلمة صاحب الخبرة والحكمة والإدارة والثقافة

أشاد مدير إدارة الإرشاد الطلابي بتعليم تبوك الدكتور يحيى محمد العطوي، بمجلس أمير منطقة تبوك الأسبوعي، الذي يستقبل فيه المواطنين، ويحرص على حضوره أبناء تبوك بمختلف أطيافهم.

وقال "العطوي"، لـ"سبق": "هذا المجلس ما هو إلا صورة مصغرة لهذا الوطن، فالأمير فهد من خلال حديثه يُحلق بك في سماء الوطن الكبير المملكة، هذا البلد العظيم في نفوس أبنائه فأنت في حضرة سيد الكلمة، صاحب الخبرة والحكمة والإدارة والثقافة".

وأوضح أن المجلس يجسد نموذجاً للتلاحم بين القيادة والشعب، مثمّناً مشاركة الأمير فهد بن سلطان، لأبناء المنطقة أفراحهم وأتراحهم، وبحث المشكلات التي تؤرقهم باستمرار والعمل على حلها، ووضع مبادرات تغطي احتياجاتهم بصفة مستمرة.

وأكد أن حب الأوطان فضيلة، وحب الأمير فهد بن سلطان لهذا الوطن لا حدود له؛ حيث يُشنف أُذنيك بسيمفونية وطنية يُخيل لك من جمالها أنك تسمع مفرداتها لأول مرة، لذلك تجده في حديثه يقدم الولاء لولاة أمر هذه البلاد ويشيد بهم -أيدهم الله- وسعيهم الدؤوب للنهوض بهذا الوطن إنساناً ومكاناً وحرصهم على رفع مستوى معيشة الإنسان السعودي وتعزيز رفاهيته وإسعاده في شتى مناحي الحياة.

وثمّن "العطوي"، اعتزاز الأمير فهد بن سلطان، بأبناء وبنات هذا الوطن، وأنه يعدهم الركيزة الأساسية للتنمية إيماناً منه بقدراتهم وإمكاناتهم التي لا حدود لها لذلك، فهو يعول عليهم كثيراً في رؤية المملكة 2030، وأن السعوديين والسعوديات سوف يصنعون بسواعدهم وطناً يُشار إليه بالبنان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العطوي" عن مجلس أمير تبوك الأسبوعي: أذناك تشنف بسيمفونية الوطن
سبق

أشاد مدير إدارة الإرشاد الطلابي بتعليم تبوك الدكتور يحيى محمد العطوي، بمجلس أمير منطقة تبوك الأسبوعي، الذي يستقبل فيه المواطنين، ويحرص على حضوره أبناء تبوك بمختلف أطيافهم.

وقال "العطوي"، لـ"سبق": "هذا المجلس ما هو إلا صورة مصغرة لهذا الوطن، فالأمير فهد من خلال حديثه يُحلق بك في سماء الوطن الكبير المملكة، هذا البلد العظيم في نفوس أبنائه فأنت في حضرة سيد الكلمة، صاحب الخبرة والحكمة والإدارة والثقافة".

وأوضح أن المجلس يجسد نموذجاً للتلاحم بين القيادة والشعب، مثمّناً مشاركة الأمير فهد بن سلطان، لأبناء المنطقة أفراحهم وأتراحهم، وبحث المشكلات التي تؤرقهم باستمرار والعمل على حلها، ووضع مبادرات تغطي احتياجاتهم بصفة مستمرة.

وأكد أن حب الأوطان فضيلة، وحب الأمير فهد بن سلطان لهذا الوطن لا حدود له؛ حيث يُشنف أُذنيك بسيمفونية وطنية يُخيل لك من جمالها أنك تسمع مفرداتها لأول مرة، لذلك تجده في حديثه يقدم الولاء لولاة أمر هذه البلاد ويشيد بهم -أيدهم الله- وسعيهم الدؤوب للنهوض بهذا الوطن إنساناً ومكاناً وحرصهم على رفع مستوى معيشة الإنسان السعودي وتعزيز رفاهيته وإسعاده في شتى مناحي الحياة.

وثمّن "العطوي"، اعتزاز الأمير فهد بن سلطان، بأبناء وبنات هذا الوطن، وأنه يعدهم الركيزة الأساسية للتنمية إيماناً منه بقدراتهم وإمكاناتهم التي لا حدود لها لذلك، فهو يعول عليهم كثيراً في رؤية المملكة 2030، وأن السعوديين والسعوديات سوف يصنعون بسواعدهم وطناً يُشار إليه بالبنان.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
10:01 AM

"العطوي" عن مجلس أمير تبوك الأسبوعي: أذناك تشنف بسيمفونية الوطن

قال: أنت في حضرة سيد الكلمة صاحب الخبرة والحكمة والإدارة والثقافة

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بدر الجبل - تبوك
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أشاد مدير إدارة الإرشاد الطلابي بتعليم تبوك الدكتور يحيى محمد العطوي، بمجلس أمير منطقة تبوك الأسبوعي، الذي يستقبل فيه المواطنين، ويحرص على حضوره أبناء تبوك بمختلف أطيافهم.

وقال "العطوي"، لـ"سبق": "هذا المجلس ما هو إلا صورة مصغرة لهذا الوطن، فالأمير فهد من خلال حديثه يُحلق بك في سماء الوطن الكبير المملكة، هذا البلد العظيم في نفوس أبنائه فأنت في حضرة سيد الكلمة، صاحب الخبرة والحكمة والإدارة والثقافة".

وأوضح أن المجلس يجسد نموذجاً للتلاحم بين القيادة والشعب، مثمّناً مشاركة الأمير فهد بن سلطان، لأبناء المنطقة أفراحهم وأتراحهم، وبحث المشكلات التي تؤرقهم باستمرار والعمل على حلها، ووضع مبادرات تغطي احتياجاتهم بصفة مستمرة.

وأكد أن حب الأوطان فضيلة، وحب الأمير فهد بن سلطان لهذا الوطن لا حدود له؛ حيث يُشنف أُذنيك بسيمفونية وطنية يُخيل لك من جمالها أنك تسمع مفرداتها لأول مرة، لذلك تجده في حديثه يقدم الولاء لولاة أمر هذه البلاد ويشيد بهم -أيدهم الله- وسعيهم الدؤوب للنهوض بهذا الوطن إنساناً ومكاناً وحرصهم على رفع مستوى معيشة الإنسان السعودي وتعزيز رفاهيته وإسعاده في شتى مناحي الحياة.

وثمّن "العطوي"، اعتزاز الأمير فهد بن سلطان، بأبناء وبنات هذا الوطن، وأنه يعدهم الركيزة الأساسية للتنمية إيماناً منه بقدراتهم وإمكاناتهم التي لا حدود لها لذلك، فهو يعول عليهم كثيراً في رؤية المملكة 2030، وأن السعوديين والسعوديات سوف يصنعون بسواعدهم وطناً يُشار إليه بالبنان.

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