كشفت وزارة العدل أن أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة، قد ارتفعت إلى 6600 محام ومحامية، بينهم 561 محامية، و6039 محاميًا. وقالت الوزارة: مركز التدريب العدلي قدّم مجموعةً من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين: المهني، والتدريبي. وأضافت: عدد المتدرّبين في دورات مركز التدريب العدلي، بلغ 6292 متدربًا ومتدربة، بينهم 4158 متدربًا، و2134 متدربة. وتتيح الوزارة للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية، وبوابة "ناجز" التابعة لوزارة العدل؛ مجموعةً من الخدمات للمحامين، إضافة إلى تسجيل بيانات ومعلومات المتدرّبين، للسماح لهم بتقديم طلب التدريب من خلال خدمتَيْ: "قيد محام متدرب"، و"انتقال محامٍ متدرّب"، إضافة إلى تقديم خدمة "إخلاء طرف" المحامين المتدربين إلكترونيًّا.

بينهم 561 محامية.. ارتفاع أعداد المحامين إلى 6600 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-09 كشفت وزارة العدل أن أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة، قد ارتفعت إلى 6600 محام ومحامية، بينهم 561 محامية، و6039 محاميًا.



وقالت الوزارة: مركز التدريب العدلي قدّم مجموعةً من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين: المهني، والتدريبي.



وأضافت: عدد المتدرّبين في دورات مركز التدريب العدلي، بلغ 6292 متدربًا ومتدربة، بينهم 4158 متدربًا، و2134 متدربة.



وتتيح الوزارة للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية، وبوابة "ناجز" التابعة لوزارة العدل؛ مجموعةً من الخدمات للمحامين، إضافة إلى تسجيل بيانات ومعلومات المتدرّبين، للسماح لهم بتقديم طلب التدريب من خلال خدمتَيْ: "قيد محام متدرب"، و"انتقال محامٍ متدرّب"، إضافة إلى تقديم خدمة "إخلاء طرف" المحامين المتدربين إلكترونيًّا.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441 01:06 PM

بينهم 561 محامية.. ارتفاع أعداد المحامين إلى 6600 "العدل": مركز التدريب قدّم لهم مجموعةً من الدورات





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كشفت وزارة العدل أن أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة، قد ارتفعت إلى 6600 محام ومحامية، بينهم 561 محامية، و6039 محاميًا.



وقالت الوزارة: مركز التدريب العدلي قدّم مجموعةً من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين: المهني، والتدريبي.



وأضافت: عدد المتدرّبين في دورات مركز التدريب العدلي، بلغ 6292 متدربًا ومتدربة، بينهم 4158 متدربًا، و2134 متدربة.



وتتيح الوزارة للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية، وبوابة "ناجز" التابعة لوزارة العدل؛ مجموعةً من الخدمات للمحامين، إضافة إلى تسجيل بيانات ومعلومات المتدرّبين، للسماح لهم بتقديم طلب التدريب من خلال خدمتَيْ: "قيد محام متدرب"، و"انتقال محامٍ متدرّب"، إضافة إلى تقديم خدمة "إخلاء طرف" المحامين المتدربين إلكترونيًّا.