النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تودع صكي تصديق على اتفاقيتين للعمل الدولي

تخصان حماية الأجور والقواعد الصحية في التجارة والمكاتب

سلمت المملكة العربية السعودية اليوم صكي التصديق على كل من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) الخاصة بحماية الأجور لعام 1949م، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (120) الخاصة بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964م.

سلم الصكين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل يرافقه السكرتير الأول عبدالله القحطاني المسؤول عن ملف منظمة العمل في بعثة المملكة في جنيف.

وتمت مراسم الإيداع بحضور مدير عام المنظمة جاي رايدر بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، حيث الاتفاقية رقم (95) بشأن حماية الأجور لعام 1949م هي أول صك دولي للعمل يعالج بصورة تفصيلية سائر الجوانب العملية للأجور، وذلك لتوفير الحماية الكاملة قدر الإمكان لمكاسب العمال، وصادق عليها (98) دولة عضو بالمنظمة.

وتخص الاتفاقية رقم (120) القواعد الصحية في مجال أعمال التجارة والمكاتب، وتنص على وجوب صيانة جميع الأماكن التي يستخدمها العمال والمعدات الموجودة في تلك الأماكن صيانة تامة، والمحافظة على نظافتها، وتزويدها بتهوية وإضاءة كافية ومناسبة، وصادقت عليها 51 دولة.

المملكة العربية السعودية منظمة العمل الدولية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تودع صكي تصديق على اتفاقيتين للعمل الدولي
سبق

سلمت المملكة العربية السعودية اليوم صكي التصديق على كل من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) الخاصة بحماية الأجور لعام 1949م، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (120) الخاصة بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964م.

سلم الصكين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل يرافقه السكرتير الأول عبدالله القحطاني المسؤول عن ملف منظمة العمل في بعثة المملكة في جنيف.

وتمت مراسم الإيداع بحضور مدير عام المنظمة جاي رايدر بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، حيث الاتفاقية رقم (95) بشأن حماية الأجور لعام 1949م هي أول صك دولي للعمل يعالج بصورة تفصيلية سائر الجوانب العملية للأجور، وذلك لتوفير الحماية الكاملة قدر الإمكان لمكاسب العمال، وصادق عليها (98) دولة عضو بالمنظمة.

وتخص الاتفاقية رقم (120) القواعد الصحية في مجال أعمال التجارة والمكاتب، وتنص على وجوب صيانة جميع الأماكن التي يستخدمها العمال والمعدات الموجودة في تلك الأماكن صيانة تامة، والمحافظة على نظافتها، وتزويدها بتهوية وإضاءة كافية ومناسبة، وصادقت عليها 51 دولة.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
08:07 PM

المملكة تودع صكي تصديق على اتفاقيتين للعمل الدولي

تخصان حماية الأجور والقواعد الصحية في التجارة والمكاتب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,221

سلمت المملكة العربية السعودية اليوم صكي التصديق على كل من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) الخاصة بحماية الأجور لعام 1949م، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (120) الخاصة بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964م.

سلم الصكين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل يرافقه السكرتير الأول عبدالله القحطاني المسؤول عن ملف منظمة العمل في بعثة المملكة في جنيف.

وتمت مراسم الإيداع بحضور مدير عام المنظمة جاي رايدر بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، حيث الاتفاقية رقم (95) بشأن حماية الأجور لعام 1949م هي أول صك دولي للعمل يعالج بصورة تفصيلية سائر الجوانب العملية للأجور، وذلك لتوفير الحماية الكاملة قدر الإمكان لمكاسب العمال، وصادق عليها (98) دولة عضو بالمنظمة.

وتخص الاتفاقية رقم (120) القواعد الصحية في مجال أعمال التجارة والمكاتب، وتنص على وجوب صيانة جميع الأماكن التي يستخدمها العمال والمعدات الموجودة في تلك الأماكن صيانة تامة، والمحافظة على نظافتها، وتزويدها بتهوية وإضاءة كافية ومناسبة، وصادقت عليها 51 دولة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,404
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,432
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,252
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,850

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة