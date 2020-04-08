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"الصحة": تسجيل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي حالات الأمس إلى 327 حالة

"الصحة": تسجيل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي حالات الأمس إلى 327 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 08 أبريل 2020، عن تسجيل 137 إصابة جديدة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد الحالات المسجلة خلال يوم أمس الثلاثاء إلى 327 حالة.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا"؛ أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2932 حالة حتى الآن؛ حيث سجلت حتى انعقاد المؤتمر الصحفي أمس 190 حالة، وتلا ذلك تسجيل 137 حالة مساءً ليرتفع إجمالي ما تم تسجيله أمس 327 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي حالات الأمس إلى 327 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 08 أبريل 2020، عن تسجيل 137 إصابة جديدة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد الحالات المسجلة خلال يوم أمس الثلاثاء إلى 327 حالة.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا"؛ أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2932 حالة حتى الآن؛ حيث سجلت حتى انعقاد المؤتمر الصحفي أمس 190 حالة، وتلا ذلك تسجيل 137 حالة مساءً ليرتفع إجمالي ما تم تسجيله أمس 327 حالة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
03:42 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
05:13 PM

"الصحة": تسجيل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي حالات الأمس إلى 327 حالة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
63
100,908

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 08 أبريل 2020، عن تسجيل 137 إصابة جديدة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد الحالات المسجلة خلال يوم أمس الثلاثاء إلى 327 حالة.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا"؛ أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2932 حالة حتى الآن؛ حيث سجلت حتى انعقاد المؤتمر الصحفي أمس 190 حالة، وتلا ذلك تسجيل 137 حالة مساءً ليرتفع إجمالي ما تم تسجيله أمس 327 حالة.

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