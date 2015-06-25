"الصحة" تحث الجميع على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا

بلغ عدد الحالات النشطة 11331 منها 1466 حرجة

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1312 حالة مؤكدة وتعافي 1290 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11331 حالة؛ منها 1466 حالة حرجة.

وحثّت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظاً على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، وشدّدت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 480702 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 461628 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 13 حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7743 حالة "يرحمهم الله جميعاً". كما تم إجراء 103820 فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.