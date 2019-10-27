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جدة تشهد تنفيذ شرع الله في يمنيَّيْن اثنَيْن .. هذه جريمتهما وهكذا كان العقاب

بيان "الداخلية": العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يُقدم على ذلك

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل تعزيراً بحق جانيَّيْن من الجنسية اليمنية في محافظة جدة، كان قد قُبض عليهما عند قيامهما بتلقي كمية من الحشيش المُخدّر.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمتلقيي حشيش مخدّر في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على كل من / إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري -يمنيي الجنسية- عند قيامهما بتلقي كمية من الحشيش المُخدّر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجانيين: إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري, اليوم الأحد 28 / 2 / 1441هـ, في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتُحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

جدة وزارة الداخلية حُكم القتل تعزيراً

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة تشهد تنفيذ شرع الله في يمنيَّيْن اثنَيْن .. هذه جريمتهما وهكذا كان العقاب
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل تعزيراً بحق جانيَّيْن من الجنسية اليمنية في محافظة جدة، كان قد قُبض عليهما عند قيامهما بتلقي كمية من الحشيش المُخدّر.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمتلقيي حشيش مخدّر في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على كل من / إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري -يمنيي الجنسية- عند قيامهما بتلقي كمية من الحشيش المُخدّر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجانيين: إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري, اليوم الأحد 28 / 2 / 1441هـ, في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتُحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
11:07 AM

جدة تشهد تنفيذ شرع الله في يمنيَّيْن اثنَيْن .. هذه جريمتهما وهكذا كان العقاب

بيان "الداخلية": العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يُقدم على ذلك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل تعزيراً بحق جانيَّيْن من الجنسية اليمنية في محافظة جدة، كان قد قُبض عليهما عند قيامهما بتلقي كمية من الحشيش المُخدّر.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمتلقيي حشيش مخدّر في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على كل من / إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري -يمنيي الجنسية- عند قيامهما بتلقي كمية من الحشيش المُخدّر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجانيين: إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري, اليوم الأحد 28 / 2 / 1441هـ, في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتُحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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