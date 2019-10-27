جدة تشهد تنفيذ شرع الله في يمنيَّيْن اثنَيْن .. هذه جريمتهما وهكذا كان العقاب

بفضل من الله تم القبض على كل من / إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري -يمنيي الجنسية- عند قيامهما بتلقي كمية من الحشيش المُخدّر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حُكم القتل في الجانيين: إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري, اليوم الأحد 28 / 2 / 1441هـ, في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتُحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.
بفضل من الله تم القبض على كل من / إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري -يمنيي الجنسية- عند قيامهما بتلقي كمية من الحشيش المُخدّر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حُكم القتل في الجانيين: إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري, اليوم الأحد 28 / 2 / 1441هـ, في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتُحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
11:07 AM
جدة تشهد تنفيذ شرع الله في يمنيَّيْن اثنَيْن .. هذه جريمتهما وهكذا كان العقاب
بيان "الداخلية": العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يُقدم على ذلك
بفضل من الله تم القبض على كل من / إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري -يمنيي الجنسية- عند قيامهما بتلقي كمية من الحشيش المُخدّر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حُكم القتل في الجانيين: إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري, اليوم الأحد 28 / 2 / 1441هـ, في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتُحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.