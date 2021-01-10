فيديو.. تعرف على تفاصيل مشروع ذا لاين الذي أطلقه سمو ولي العهد

كشف مقطع فيديو، تفاصيل مشروع ذا لاين في نيوم، والذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو المشروع الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.
كشف مقطع فيديو، تفاصيل مشروع ذا لاين في نيوم، والذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو المشروع الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.
ولي العهد ذا لاين محمد بن سلمان
كشف مقطع فيديو، تفاصيل مشروع ذا لاين في نيوم، والذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو المشروع الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.
كشف مقطع فيديو، تفاصيل مشروع ذا لاين في نيوم، والذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو المشروع الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.