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الزعبي ينتزع فضية الكاراتيه في بطولة العالم الـ11 بتشيلي

تُوِّج لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه مشاري الزعبي اليوم السبت بالميدالية الفضية في بطولة العالم الحادية عشرة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة التي تقام بمدينة سانتياجو في التشيلي.

واستطاع البطل السعودي مشاري الزعبي الوصول إلى نهائي منافسات القتال تحت وزن 60 كجم لدرجة تحت 21 سنة، وخسر من اليوناني زينيس كرستوس بفارق ثلاث نقاط؛ وحقق اليوناني الميدالية الذهبية، بينما حقق الكازاخستاني كين بك الميدالية البرونزية في هذه المنافسة.

من جانبه، بارك رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه عضو المكتب التنفيذي الدولي الدكتور إبراهيم القناص هذا الإنجاز العالمي مشيرًا إلى أنه يؤكد متانة القوة الرياضية السعودية، وعلو كعبها في مثل تلك المحافل بعد أن واصل لاعبو المنتخب السعودي حضورهم وتحقيق إنجازات عالمية وقارية متواصلة -ولله الحمد- باهتمام قيادتنا الرشيدة بأبنائها الرياضيين، ودعمهم المستمر.. وهو أقل ما نقدمه لنعبِّر عن شكرنا للقيادة.

من جهته، عبّر اللاعب مشاري الزعبي عن سعادته الكبيرة بتحقيق الميدالية الفضية، واعتبر أن ذلك أقل ما يقدمه للوطن، وكان يأمل بتحقيق الذهب ولكن المنافسة كانت شرسة للغاية.. وأهدى هذا الإنجاز للوطن ولرئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وللرياضيين كافة بالسعودية، ولرئيس اتحاد الكاراتيه، وللمدربين، ولجميع زملائه اللاعبين.. مشيرًا إلى أن "ما تحقق هو نتيجة تدربنا طويلاً. وقد تم إعدادنا بطريقة احترافية؛ لنكون خير من يشعل إضاءة للوطن".

المنتخب السعودي للكاراتيه مشاري الزعبي بطولة العالم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه إبراهيم القناص الاتحاد السعودي للكاراتيه البطل السعودي مشاري الزعبي المنتخب السعودي سانتياجو تشيلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الزعبي ينتزع فضية الكاراتيه في بطولة العالم الـ11 بتشيلي
سبق

تُوِّج لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه مشاري الزعبي اليوم السبت بالميدالية الفضية في بطولة العالم الحادية عشرة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة التي تقام بمدينة سانتياجو في التشيلي.

واستطاع البطل السعودي مشاري الزعبي الوصول إلى نهائي منافسات القتال تحت وزن 60 كجم لدرجة تحت 21 سنة، وخسر من اليوناني زينيس كرستوس بفارق ثلاث نقاط؛ وحقق اليوناني الميدالية الذهبية، بينما حقق الكازاخستاني كين بك الميدالية البرونزية في هذه المنافسة.

من جانبه، بارك رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه عضو المكتب التنفيذي الدولي الدكتور إبراهيم القناص هذا الإنجاز العالمي مشيرًا إلى أنه يؤكد متانة القوة الرياضية السعودية، وعلو كعبها في مثل تلك المحافل بعد أن واصل لاعبو المنتخب السعودي حضورهم وتحقيق إنجازات عالمية وقارية متواصلة -ولله الحمد- باهتمام قيادتنا الرشيدة بأبنائها الرياضيين، ودعمهم المستمر.. وهو أقل ما نقدمه لنعبِّر عن شكرنا للقيادة.

من جهته، عبّر اللاعب مشاري الزعبي عن سعادته الكبيرة بتحقيق الميدالية الفضية، واعتبر أن ذلك أقل ما يقدمه للوطن، وكان يأمل بتحقيق الذهب ولكن المنافسة كانت شرسة للغاية.. وأهدى هذا الإنجاز للوطن ولرئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وللرياضيين كافة بالسعودية، ولرئيس اتحاد الكاراتيه، وللمدربين، ولجميع زملائه اللاعبين.. مشيرًا إلى أن "ما تحقق هو نتيجة تدربنا طويلاً. وقد تم إعدادنا بطريقة احترافية؛ لنكون خير من يشعل إضاءة للوطن".

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
09:52 PM

الزعبي ينتزع فضية الكاراتيه في بطولة العالم الـ11 بتشيلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوِّج لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه مشاري الزعبي اليوم السبت بالميدالية الفضية في بطولة العالم الحادية عشرة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة التي تقام بمدينة سانتياجو في التشيلي.

واستطاع البطل السعودي مشاري الزعبي الوصول إلى نهائي منافسات القتال تحت وزن 60 كجم لدرجة تحت 21 سنة، وخسر من اليوناني زينيس كرستوس بفارق ثلاث نقاط؛ وحقق اليوناني الميدالية الذهبية، بينما حقق الكازاخستاني كين بك الميدالية البرونزية في هذه المنافسة.

من جانبه، بارك رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه عضو المكتب التنفيذي الدولي الدكتور إبراهيم القناص هذا الإنجاز العالمي مشيرًا إلى أنه يؤكد متانة القوة الرياضية السعودية، وعلو كعبها في مثل تلك المحافل بعد أن واصل لاعبو المنتخب السعودي حضورهم وتحقيق إنجازات عالمية وقارية متواصلة -ولله الحمد- باهتمام قيادتنا الرشيدة بأبنائها الرياضيين، ودعمهم المستمر.. وهو أقل ما نقدمه لنعبِّر عن شكرنا للقيادة.

من جهته، عبّر اللاعب مشاري الزعبي عن سعادته الكبيرة بتحقيق الميدالية الفضية، واعتبر أن ذلك أقل ما يقدمه للوطن، وكان يأمل بتحقيق الذهب ولكن المنافسة كانت شرسة للغاية.. وأهدى هذا الإنجاز للوطن ولرئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وللرياضيين كافة بالسعودية، ولرئيس اتحاد الكاراتيه، وللمدربين، ولجميع زملائه اللاعبين.. مشيرًا إلى أن "ما تحقق هو نتيجة تدربنا طويلاً. وقد تم إعدادنا بطريقة احترافية؛ لنكون خير من يشعل إضاءة للوطن".

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