النائب العام يلتقي نظيره الكيني ويستعرض سبل تطوير العلاقات المشتركة

بحثا في الرياض عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مقر النيابة بالرياض, النائب العام في جمهورية كينيا نور الدين حاجي.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات النيابية والعدلية بين البلدين.

واطلع النائب الكيني والوفد المرافق على عرض مرئي عن اختصاصات النيابة العامة ودورها في تحقيق العدالة في المجتمع وتوفير الحماية الجنائية لكل مواطن ومقيم وزائر للمملكة، واستقلاليتها بدعم من القيادة الرشيدة.

كما تعرف على دور التقنية في أعمال النيابة العامة والمستوى الذي وصلت له في تسهيل وتيسير الإجراءات ما يسهم في حفظ وقت الموظف والمراجع على حد سواء.