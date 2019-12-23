حلّ المنتخب السعودي لكرة القدم في المرتبة الـ 51 عالميًا في تصنيف فيفا لشهر ديسمبر للمنتخبات والأخير لهذا العام الذي أصدره اليوم الخميس. وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن تصنيف شهر ديسمبر للمنتخبات، حيث احتفظت بلجيكا بصدارة التصنيف العالمي، متقدمة على وصيفتها البرازيل، وفرنسا حامل لقب بطلة العالم، فيما حلت إنجلترا في المركز الرابع متبوعة بالأرجنتين. وعلى المستوى العربي، احتل المنتخب المغربي المركز الـ28 عالميًا، والأول عربيًا والثاني إفريقيًا، فيما تقدمت الجزائر ثلاثة مراكز بعد فوزها بكأس العرب، لترتقي إلى المركز الـ29 عالميًا والثاني عربيًا والثالث إفريقيًا. وحلت تونس في المرتبة الـ30 عالميًا، والثالثة عربيًا والرابعة إفريقيًا، فيما جاء منتخب مصر في المركز الـ45 عالميًا والرابع عربيًا والسادس إفريقيًا والسعودية بالمركز الـ 51 عالميًا. وفيما يلي قائمة أفضل 10 منتخبات عربية في تصنيف الفيفا الجديد: 1- المغرب - 28 عالمياً. 2- الجزائر - 29 عالمياً. 3- تونس - 30 عالمياً. 4- مصر - 45 عالمياً. 5- قطر - 48 عالمياً. 6- السعودية - 51 عالمياً. 7- الإمارات - 69 عالمياً. 8- العراق - 75 عالمياً. 9- عمان - 79 عالميًا. 10- سوريا - 86 عالميًا.

الأخضر في المرتبة الـ 51 .. "فيفا" يصدر آخر تصنيف للمنتخبات في 2021 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-23 حلّ المنتخب السعودي لكرة القدم في المرتبة الـ 51 عالميًا في تصنيف فيفا لشهر ديسمبر للمنتخبات والأخير لهذا العام الذي أصدره اليوم الخميس.



وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن تصنيف شهر ديسمبر للمنتخبات، حيث احتفظت بلجيكا بصدارة التصنيف العالمي، متقدمة على وصيفتها البرازيل، وفرنسا حامل لقب بطلة العالم، فيما حلت إنجلترا في المركز الرابع متبوعة بالأرجنتين.



وعلى المستوى العربي، احتل المنتخب المغربي المركز الـ28 عالميًا، والأول عربيًا والثاني إفريقيًا، فيما تقدمت الجزائر ثلاثة مراكز بعد فوزها بكأس العرب، لترتقي إلى المركز الـ29 عالميًا والثاني عربيًا والثالث إفريقيًا.



وحلت تونس في المرتبة الـ30 عالميًا، والثالثة عربيًا والرابعة إفريقيًا، فيما جاء منتخب مصر في المركز الـ45 عالميًا والرابع عربيًا والسادس إفريقيًا والسعودية بالمركز الـ 51 عالميًا.



وفيما يلي قائمة أفضل 10 منتخبات عربية في تصنيف الفيفا الجديد:



1- المغرب - 28 عالمياً.



2- الجزائر - 29 عالمياً.



3- تونس - 30 عالمياً.



4- مصر - 45 عالمياً.



5- قطر - 48 عالمياً.



6- السعودية - 51 عالمياً.



7- الإمارات - 69 عالمياً.



8- العراق - 75 عالمياً.



9- عمان - 79 عالميًا.



10- سوريا - 86 عالميًا.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 02:20 PM

الأخضر في المرتبة الـ 51 .. "فيفا" يصدر آخر تصنيف للمنتخبات في 2021 بلجيكا تحتفظ بالصدارة للعام الرابع متقدمة على البرازيل وفرنسا بطلة العالم





A A A





3 مشاركة

حلّ المنتخب السعودي لكرة القدم في المرتبة الـ 51 عالميًا في تصنيف فيفا لشهر ديسمبر للمنتخبات والأخير لهذا العام الذي أصدره اليوم الخميس.



وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن تصنيف شهر ديسمبر للمنتخبات، حيث احتفظت بلجيكا بصدارة التصنيف العالمي، متقدمة على وصيفتها البرازيل، وفرنسا حامل لقب بطلة العالم، فيما حلت إنجلترا في المركز الرابع متبوعة بالأرجنتين.



وعلى المستوى العربي، احتل المنتخب المغربي المركز الـ28 عالميًا، والأول عربيًا والثاني إفريقيًا، فيما تقدمت الجزائر ثلاثة مراكز بعد فوزها بكأس العرب، لترتقي إلى المركز الـ29 عالميًا والثاني عربيًا والثالث إفريقيًا.



وحلت تونس في المرتبة الـ30 عالميًا، والثالثة عربيًا والرابعة إفريقيًا، فيما جاء منتخب مصر في المركز الـ45 عالميًا والرابع عربيًا والسادس إفريقيًا والسعودية بالمركز الـ 51 عالميًا.



وفيما يلي قائمة أفضل 10 منتخبات عربية في تصنيف الفيفا الجديد:



1- المغرب - 28 عالمياً.



2- الجزائر - 29 عالمياً.



3- تونس - 30 عالمياً.



4- مصر - 45 عالمياً.



5- قطر - 48 عالمياً.



6- السعودية - 51 عالمياً.



7- الإمارات - 69 عالمياً.



8- العراق - 75 عالمياً.



9- عمان - 79 عالميًا.



10- سوريا - 86 عالميًا.