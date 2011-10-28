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"حقوق الإنسان": قصور في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.. والجميع مسؤول

أكدت أنها نتابع وترصد والدولة تكفل توفير الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين

أكدت المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني أن الهيئة تتابع وترصد مستوى الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة والعمل الذي تقوم به الجهات والمرافق من أجل تمكين هذه الفئة وإدماجهم.

وشددت "الحقباني" على أن هناك بعض أوجه القصور فيما يتعلق بالعناية بذوي الإعاقة بشكل أفضل عند سفرهم أو ممارستهم لحياتهم اليومية، وأن ذلك يجعل الجميع أمام مسؤوليات أكبر أمام تمكينهم من حقوقهم مبينة أن الدولة تكفل حقوق ذوي الإعاقة في كل المجالات عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين.

وأكدت "الحقباني" أن الإعاقة جزءٌ من التنوع والطبيعة البشرية ويجب تهيئة جميع البيئات والوسائل والأماكن، من حيث معايير ومتطلبات الوصول الشامل.

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"حقوق الإنسان": قصور في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.. والجميع مسؤول
سبق

أكدت المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني أن الهيئة تتابع وترصد مستوى الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة والعمل الذي تقوم به الجهات والمرافق من أجل تمكين هذه الفئة وإدماجهم.

وشددت "الحقباني" على أن هناك بعض أوجه القصور فيما يتعلق بالعناية بذوي الإعاقة بشكل أفضل عند سفرهم أو ممارستهم لحياتهم اليومية، وأن ذلك يجعل الجميع أمام مسؤوليات أكبر أمام تمكينهم من حقوقهم مبينة أن الدولة تكفل حقوق ذوي الإعاقة في كل المجالات عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين.

وأكدت "الحقباني" أن الإعاقة جزءٌ من التنوع والطبيعة البشرية ويجب تهيئة جميع البيئات والوسائل والأماكن، من حيث معايير ومتطلبات الوصول الشامل.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
05:30 PM

"حقوق الإنسان": قصور في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.. والجميع مسؤول

أكدت أنها نتابع وترصد والدولة تكفل توفير الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
10
7,529

أكدت المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني أن الهيئة تتابع وترصد مستوى الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة والعمل الذي تقوم به الجهات والمرافق من أجل تمكين هذه الفئة وإدماجهم.

وشددت "الحقباني" على أن هناك بعض أوجه القصور فيما يتعلق بالعناية بذوي الإعاقة بشكل أفضل عند سفرهم أو ممارستهم لحياتهم اليومية، وأن ذلك يجعل الجميع أمام مسؤوليات أكبر أمام تمكينهم من حقوقهم مبينة أن الدولة تكفل حقوق ذوي الإعاقة في كل المجالات عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين.

وأكدت "الحقباني" أن الإعاقة جزءٌ من التنوع والطبيعة البشرية ويجب تهيئة جميع البيئات والوسائل والأماكن، من حيث معايير ومتطلبات الوصول الشامل.

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