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إطلاق البرنامج التثقيفي لمنسوبي الأمن العام المكلفين بمهمة الحج بالرياض

يمتد لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم

أطلقت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية وإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، بناءً على توجيهات مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، البرنامج التثقيفي التوعوي لمنسوبي أفرع الأمن العام بمنطقة الرياض، المكلفين بالمشاركة بمهمة حج هذا العام ١٤٤٠هـ؛ لخدمة ضيوف الرحمن.

ويمتد البرنامج لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك تنفيذًا للخطة الإعدادية والتأهيلية المعتمدة لمنسوبي أفرع الأمن العام بالمنطقة.

ويتضمن البرنامج إقامة عدد من المحاضرات وورش العمل، تتمحور حول المفاهيم القانونية والدينية والإنسانية، وينفذها مجموعة من الأكاديميين والمختصين من ذوي الخبرة والكفاءة من منسوبي إدارة الشؤون القانونية بالأمن العام.

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إطلاق البرنامج التثقيفي لمنسوبي الأمن العام المكلفين بمهمة الحج بالرياض
سبق

أطلقت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية وإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، بناءً على توجيهات مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، البرنامج التثقيفي التوعوي لمنسوبي أفرع الأمن العام بمنطقة الرياض، المكلفين بالمشاركة بمهمة حج هذا العام ١٤٤٠هـ؛ لخدمة ضيوف الرحمن.

ويمتد البرنامج لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك تنفيذًا للخطة الإعدادية والتأهيلية المعتمدة لمنسوبي أفرع الأمن العام بالمنطقة.

ويتضمن البرنامج إقامة عدد من المحاضرات وورش العمل، تتمحور حول المفاهيم القانونية والدينية والإنسانية، وينفذها مجموعة من الأكاديميين والمختصين من ذوي الخبرة والكفاءة من منسوبي إدارة الشؤون القانونية بالأمن العام.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
04:46 PM

إطلاق البرنامج التثقيفي لمنسوبي الأمن العام المكلفين بمهمة الحج بالرياض

يمتد لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم

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ذياب الشمري - الرياض
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أطلقت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية وإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، بناءً على توجيهات مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، البرنامج التثقيفي التوعوي لمنسوبي أفرع الأمن العام بمنطقة الرياض، المكلفين بالمشاركة بمهمة حج هذا العام ١٤٤٠هـ؛ لخدمة ضيوف الرحمن.

ويمتد البرنامج لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك تنفيذًا للخطة الإعدادية والتأهيلية المعتمدة لمنسوبي أفرع الأمن العام بالمنطقة.

ويتضمن البرنامج إقامة عدد من المحاضرات وورش العمل، تتمحور حول المفاهيم القانونية والدينية والإنسانية، وينفذها مجموعة من الأكاديميين والمختصين من ذوي الخبرة والكفاءة من منسوبي إدارة الشؤون القانونية بالأمن العام.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,980
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,800
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,972
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,755

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