"سليمان الحبيب" يستعد لتنظيم المؤتمر العالمي السادس لسلامة المرضى بالعناية الحرجة

36 ساعة تدريب معتمدة.. وينطلق في 16 يناير بمشاركة 44 خبيرًا.. و44 محاضرة

تُكثف الشؤون الأكاديمية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، لاستكمال استعداداتها لتنظيم المؤتمر العالمي السادس لسلامة المرضى بالعناية المركزة، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كساعات تدريب بواقع 36 ساعة، والذي يُعقد في الفترة ما بين 16- 20 يناير من العام المقبل، بمستشفى السويدي.

وقال الأستاذ الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية: إن العمل جارٍ على قدم وساق لتنظيم المؤتمر، واستضافة المشاركين فيه؛ حيث يشارك فيه 44 متحدثًا من أبرز الخبراء في مجال العناية الحرجة، يقدمون 44 محاضرة، إضافة إلى أن المؤتمر يشهد عقد عدة ورش عمل أهمها التنفس الصناعي بالعناية الحرجة، ومهارات استخدام الموجات فوق الصوتية بالعناية الحرجة.

وأضاف "العمري" أن المؤتمر الذي ينظم حضوريًّا، سيستعرض آخر المستجدات وما توصلت إليه الأبحاث والدراسات في مجال طب العناية الحرجة، ويناقش حزمة من قضايا التخصص المختارة بعناية، من خلال فعالياته المتنوعة، كالتحديات في مجال سلامة المرضى، وتوفير بيئة آمنة للرعاية الصحية، ومناقشة آلية تحسين وتقوية البيئة الخاصة بأفضل إجراءات سلامة المرضى بالعناية الحرجة، وسبل الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة والنظرة المستقبلية للعناية الحرجة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 الطموحة.

واستطرد الدكتور "العمري" قائلًا نتوقع أن يتجاوز عدد الحضور من الممارسين الصحيين 1000 متخصص؛ لا سيما وأن المؤتمر يشهد هذا العام نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث عدد الخبرات العالمية والمحلية المشاركة فيه، بالإضافة إلى التجارب المهمة المقدمة من خلاله، وهو يمثل فرصة سانحة لنقل الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين الصحيين المتوقع مشاركتهم في المؤتمر؛ مما سيسهم في تحسين جودة وكفاءة خدمات العناية الحرجة المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور "العمري" أن المؤتمر سيصاحبه معرض يضم مجموعة من الشركات العالمية تُعرض فيه أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، في مجال العناية الحرجة.

ودعا الدكتور "العمري" -في ختام حديثه- كل الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في المشاركة، إلى حضور المحاضرات وورش العمل والتسجيل عبر الرابط:

عربي:

https://hmg.com/ar/pages/cme/6th_ccc.aspx؟itemID=17

إنجليزي:

https://hmg.com/en/pages/cme/6th_ccc.aspx؟itemID=17

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تدعم بصفة مستمرة مثل هذه الملتقيات والأنشطة العلمية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من مسؤولياتها العلمية والطبية والاجتماعية، من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الوطنية في كل التخصصات الطبية والتخصصات الدقيقة منها. بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين.