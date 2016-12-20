النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سليمان الحبيب" يستعد لتنظيم المؤتمر العالمي السادس لسلامة المرضى بالعناية الحرجة

36 ساعة تدريب معتمدة.. وينطلق في 16 يناير بمشاركة 44 خبيرًا.. و44 محاضرة

تُكثف الشؤون الأكاديمية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، لاستكمال استعداداتها لتنظيم المؤتمر العالمي السادس لسلامة المرضى بالعناية المركزة، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كساعات تدريب بواقع 36 ساعة، والذي يُعقد في الفترة ما بين 16- 20 يناير من العام المقبل، بمستشفى السويدي.

وقال الأستاذ الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية: إن العمل جارٍ على قدم وساق لتنظيم المؤتمر، واستضافة المشاركين فيه؛ حيث يشارك فيه 44 متحدثًا من أبرز الخبراء في مجال العناية الحرجة، يقدمون 44 محاضرة، إضافة إلى أن المؤتمر يشهد عقد عدة ورش عمل أهمها التنفس الصناعي بالعناية الحرجة، ومهارات استخدام الموجات فوق الصوتية بالعناية الحرجة.

وأضاف "العمري" أن المؤتمر الذي ينظم حضوريًّا، سيستعرض آخر المستجدات وما توصلت إليه الأبحاث والدراسات في مجال طب العناية الحرجة، ويناقش حزمة من قضايا التخصص المختارة بعناية، من خلال فعالياته المتنوعة، كالتحديات في مجال سلامة المرضى، وتوفير بيئة آمنة للرعاية الصحية، ومناقشة آلية تحسين وتقوية البيئة الخاصة بأفضل إجراءات سلامة المرضى بالعناية الحرجة، وسبل الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة والنظرة المستقبلية للعناية الحرجة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 الطموحة.

واستطرد الدكتور "العمري" قائلًا نتوقع أن يتجاوز عدد الحضور من الممارسين الصحيين 1000 متخصص؛ لا سيما وأن المؤتمر يشهد هذا العام نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث عدد الخبرات العالمية والمحلية المشاركة فيه، بالإضافة إلى التجارب المهمة المقدمة من خلاله، وهو يمثل فرصة سانحة لنقل الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين الصحيين المتوقع مشاركتهم في المؤتمر؛ مما سيسهم في تحسين جودة وكفاءة خدمات العناية الحرجة المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور "العمري" أن المؤتمر سيصاحبه معرض يضم مجموعة من الشركات العالمية تُعرض فيه أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، في مجال العناية الحرجة.

ودعا الدكتور "العمري" -في ختام حديثه- كل الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في المشاركة، إلى حضور المحاضرات وورش العمل والتسجيل عبر الرابط:

عربي:

https://hmg.com/ar/pages/cme/6th_ccc.aspx؟itemID=17

إنجليزي:

https://hmg.com/en/pages/cme/6th_ccc.aspx؟itemID=17

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تدعم بصفة مستمرة مثل هذه الملتقيات والأنشطة العلمية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من مسؤولياتها العلمية والطبية والاجتماعية، من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الوطنية في كل التخصصات الطبية والتخصصات الدقيقة منها. بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سليمان الحبيب" يستعد لتنظيم المؤتمر العالمي السادس لسلامة المرضى بالعناية الحرجة
سبق

تُكثف الشؤون الأكاديمية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، لاستكمال استعداداتها لتنظيم المؤتمر العالمي السادس لسلامة المرضى بالعناية المركزة، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كساعات تدريب بواقع 36 ساعة، والذي يُعقد في الفترة ما بين 16- 20 يناير من العام المقبل، بمستشفى السويدي.

وقال الأستاذ الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية: إن العمل جارٍ على قدم وساق لتنظيم المؤتمر، واستضافة المشاركين فيه؛ حيث يشارك فيه 44 متحدثًا من أبرز الخبراء في مجال العناية الحرجة، يقدمون 44 محاضرة، إضافة إلى أن المؤتمر يشهد عقد عدة ورش عمل أهمها التنفس الصناعي بالعناية الحرجة، ومهارات استخدام الموجات فوق الصوتية بالعناية الحرجة.

وأضاف "العمري" أن المؤتمر الذي ينظم حضوريًّا، سيستعرض آخر المستجدات وما توصلت إليه الأبحاث والدراسات في مجال طب العناية الحرجة، ويناقش حزمة من قضايا التخصص المختارة بعناية، من خلال فعالياته المتنوعة، كالتحديات في مجال سلامة المرضى، وتوفير بيئة آمنة للرعاية الصحية، ومناقشة آلية تحسين وتقوية البيئة الخاصة بأفضل إجراءات سلامة المرضى بالعناية الحرجة، وسبل الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة والنظرة المستقبلية للعناية الحرجة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 الطموحة.

واستطرد الدكتور "العمري" قائلًا نتوقع أن يتجاوز عدد الحضور من الممارسين الصحيين 1000 متخصص؛ لا سيما وأن المؤتمر يشهد هذا العام نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث عدد الخبرات العالمية والمحلية المشاركة فيه، بالإضافة إلى التجارب المهمة المقدمة من خلاله، وهو يمثل فرصة سانحة لنقل الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين الصحيين المتوقع مشاركتهم في المؤتمر؛ مما سيسهم في تحسين جودة وكفاءة خدمات العناية الحرجة المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور "العمري" أن المؤتمر سيصاحبه معرض يضم مجموعة من الشركات العالمية تُعرض فيه أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، في مجال العناية الحرجة.

ودعا الدكتور "العمري" -في ختام حديثه- كل الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في المشاركة، إلى حضور المحاضرات وورش العمل والتسجيل عبر الرابط:

عربي:

https://hmg.com/ar/pages/cme/6th_ccc.aspx؟itemID=17

إنجليزي:

https://hmg.com/en/pages/cme/6th_ccc.aspx؟itemID=17

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تدعم بصفة مستمرة مثل هذه الملتقيات والأنشطة العلمية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من مسؤولياتها العلمية والطبية والاجتماعية، من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الوطنية في كل التخصصات الطبية والتخصصات الدقيقة منها. بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
08:54 AM

"سليمان الحبيب" يستعد لتنظيم المؤتمر العالمي السادس لسلامة المرضى بالعناية الحرجة

36 ساعة تدريب معتمدة.. وينطلق في 16 يناير بمشاركة 44 خبيرًا.. و44 محاضرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
366

تُكثف الشؤون الأكاديمية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، لاستكمال استعداداتها لتنظيم المؤتمر العالمي السادس لسلامة المرضى بالعناية المركزة، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كساعات تدريب بواقع 36 ساعة، والذي يُعقد في الفترة ما بين 16- 20 يناير من العام المقبل، بمستشفى السويدي.

وقال الأستاذ الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية: إن العمل جارٍ على قدم وساق لتنظيم المؤتمر، واستضافة المشاركين فيه؛ حيث يشارك فيه 44 متحدثًا من أبرز الخبراء في مجال العناية الحرجة، يقدمون 44 محاضرة، إضافة إلى أن المؤتمر يشهد عقد عدة ورش عمل أهمها التنفس الصناعي بالعناية الحرجة، ومهارات استخدام الموجات فوق الصوتية بالعناية الحرجة.

وأضاف "العمري" أن المؤتمر الذي ينظم حضوريًّا، سيستعرض آخر المستجدات وما توصلت إليه الأبحاث والدراسات في مجال طب العناية الحرجة، ويناقش حزمة من قضايا التخصص المختارة بعناية، من خلال فعالياته المتنوعة، كالتحديات في مجال سلامة المرضى، وتوفير بيئة آمنة للرعاية الصحية، ومناقشة آلية تحسين وتقوية البيئة الخاصة بأفضل إجراءات سلامة المرضى بالعناية الحرجة، وسبل الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة والنظرة المستقبلية للعناية الحرجة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 الطموحة.

واستطرد الدكتور "العمري" قائلًا نتوقع أن يتجاوز عدد الحضور من الممارسين الصحيين 1000 متخصص؛ لا سيما وأن المؤتمر يشهد هذا العام نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث عدد الخبرات العالمية والمحلية المشاركة فيه، بالإضافة إلى التجارب المهمة المقدمة من خلاله، وهو يمثل فرصة سانحة لنقل الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين الصحيين المتوقع مشاركتهم في المؤتمر؛ مما سيسهم في تحسين جودة وكفاءة خدمات العناية الحرجة المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور "العمري" أن المؤتمر سيصاحبه معرض يضم مجموعة من الشركات العالمية تُعرض فيه أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، في مجال العناية الحرجة.

ودعا الدكتور "العمري" -في ختام حديثه- كل الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في المشاركة، إلى حضور المحاضرات وورش العمل والتسجيل عبر الرابط:

عربي:

https://hmg.com/ar/pages/cme/6th_ccc.aspx؟itemID=17

إنجليزي:

https://hmg.com/en/pages/cme/6th_ccc.aspx؟itemID=17

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تدعم بصفة مستمرة مثل هذه الملتقيات والأنشطة العلمية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من مسؤولياتها العلمية والطبية والاجتماعية، من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الوطنية في كل التخصصات الطبية والتخصصات الدقيقة منها. بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,700
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,869
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,521
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,441

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة