"القرطاس" رئيسًا تنفيذيًّا للمركز الوطني للتنمية الصناعية

عبّر عن تمنياته لمواصلة الارتقاء بمستوى أداء منظومة الصناعة

أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قرارًا بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن مؤيد القرطاس رئيسًا تنفيذيًّا للمركز، خَلَفًا للمهندس نزار بن يوسف الحريري.

وثمّن الدكتور القرطاس لوزير الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة المركز، هذه الثقة، متطلعًا إلى أن يسهم في دعم مسيرة العمل لمواصلة الارتقاء بمستوى أداء منظومة الصناعة السعودية.

وتَقَلد "القرطاس"، العديد من المناصب في جهات حكومية؛ حيث عَمِلَ وكيلًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط لميزان المدفوعات، ومديرًا تنفيذيًّا لعمليات قياس الأداء في المركز الوطني لقياس الأداء (أداء)، ومديرًا عامًّا للاستراتيجية والتخطيط في هيئة تنمية الصادرات السعودية.

وشَغَل عضوية مجالس إدارة عدد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عمله الحكومي، وتنوعت خبراته بين القطاعين العام والخاص؛ حيث عَمِلَ بشركة "أرامكو السعودية" في العديد من المهام في مركز كمبيوتر التنقيب وهندسة البترول، كما عمل على مبادرة "قياس" وإدارة الأداء في برنامج التحول المتسارع.

يُذكر أن المركز الوطني للتنمية الصناعية، يستهدف تطوير عدد من القطاعات صناعية لتحفيز تنويع القاعدة الاقتصادية والصادرات غير النفطية، عبر إجراء الدراسات المتخصصة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.