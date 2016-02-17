النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تويتر تسمح بتقنية "آلية" مثيرة للجدل

كشفت منصة التدوين المصغر "تويتر"، عن تقنية "آلية" جديدة، وصفتها تقارير صحفية بأنها مثيرة للجدل؛ لأنها ستجعل مستخدميها مدركين للمستخدمين ذوي الشخصية الحقيقية من غيرهم.

وأوضحت "تويتر" في بيان رسمي أنها تنوي تعميم تلك التقنية التي كانت تختبرها منذ سبتمبر الماضي، المعروفة باسم "بوت"، والتي تسمح لمستخدميها بتشغيل حسابات آلية تعمل من تلقاء نفسها.

وسيظهر للمستخدمين على الملفات الشخصية للحسابات أن هذا الحساب يعمل بصورة آلية؛ وفقًا لما قاله المتحدث باسم "تويتر"، كيلستي كارسويل.

وتشير "تويتر" إلى أن تلك الحسابات قد تكون مفيدة في تقديم معلومات حيوية للمستخدمين مثل أحوال الطقس، وما إلى ذلك من معلومات.

ولكن لم تردّ "تويتر" على تساؤل من موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، حول ما إذا كان يمكن لبعض المستخدمين استخدام تلك الحسابات الآلية بصورة ضارة وفي عمليات غير متلائمة مع سياسات المنصة.

ولم تعلن "تويتر" بعدُ آلية تدقيق تلك الحسابات الآلية لاكتشاف الحسابات المخالفة لقواعدها وسياساتها.

ويتزامن هذا الإعلان مع إعلان آخر من "تويتر" بإضافة ملصق لإحياء ذكرى الأشخاص الذين لقوا حتفهم، ولكن لم يتم طرحه حتى الآن، ولم تعلن بعد عن موعد طرح هذه التقنية الجديدة.

منصة التدوين المصغر تويتر

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تويتر تسمح بتقنية "آلية" مثيرة للجدل
سبق

كشفت منصة التدوين المصغر "تويتر"، عن تقنية "آلية" جديدة، وصفتها تقارير صحفية بأنها مثيرة للجدل؛ لأنها ستجعل مستخدميها مدركين للمستخدمين ذوي الشخصية الحقيقية من غيرهم.

وأوضحت "تويتر" في بيان رسمي أنها تنوي تعميم تلك التقنية التي كانت تختبرها منذ سبتمبر الماضي، المعروفة باسم "بوت"، والتي تسمح لمستخدميها بتشغيل حسابات آلية تعمل من تلقاء نفسها.

وسيظهر للمستخدمين على الملفات الشخصية للحسابات أن هذا الحساب يعمل بصورة آلية؛ وفقًا لما قاله المتحدث باسم "تويتر"، كيلستي كارسويل.

وتشير "تويتر" إلى أن تلك الحسابات قد تكون مفيدة في تقديم معلومات حيوية للمستخدمين مثل أحوال الطقس، وما إلى ذلك من معلومات.

ولكن لم تردّ "تويتر" على تساؤل من موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، حول ما إذا كان يمكن لبعض المستخدمين استخدام تلك الحسابات الآلية بصورة ضارة وفي عمليات غير متلائمة مع سياسات المنصة.

ولم تعلن "تويتر" بعدُ آلية تدقيق تلك الحسابات الآلية لاكتشاف الحسابات المخالفة لقواعدها وسياساتها.

ويتزامن هذا الإعلان مع إعلان آخر من "تويتر" بإضافة ملصق لإحياء ذكرى الأشخاص الذين لقوا حتفهم، ولكن لم يتم طرحه حتى الآن، ولم تعلن بعد عن موعد طرح هذه التقنية الجديدة.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
01:31 PM

تويتر تسمح بتقنية "آلية" مثيرة للجدل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,201

كشفت منصة التدوين المصغر "تويتر"، عن تقنية "آلية" جديدة، وصفتها تقارير صحفية بأنها مثيرة للجدل؛ لأنها ستجعل مستخدميها مدركين للمستخدمين ذوي الشخصية الحقيقية من غيرهم.

وأوضحت "تويتر" في بيان رسمي أنها تنوي تعميم تلك التقنية التي كانت تختبرها منذ سبتمبر الماضي، المعروفة باسم "بوت"، والتي تسمح لمستخدميها بتشغيل حسابات آلية تعمل من تلقاء نفسها.

وسيظهر للمستخدمين على الملفات الشخصية للحسابات أن هذا الحساب يعمل بصورة آلية؛ وفقًا لما قاله المتحدث باسم "تويتر"، كيلستي كارسويل.

وتشير "تويتر" إلى أن تلك الحسابات قد تكون مفيدة في تقديم معلومات حيوية للمستخدمين مثل أحوال الطقس، وما إلى ذلك من معلومات.

ولكن لم تردّ "تويتر" على تساؤل من موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، حول ما إذا كان يمكن لبعض المستخدمين استخدام تلك الحسابات الآلية بصورة ضارة وفي عمليات غير متلائمة مع سياسات المنصة.

ولم تعلن "تويتر" بعدُ آلية تدقيق تلك الحسابات الآلية لاكتشاف الحسابات المخالفة لقواعدها وسياساتها.

ويتزامن هذا الإعلان مع إعلان آخر من "تويتر" بإضافة ملصق لإحياء ذكرى الأشخاص الذين لقوا حتفهم، ولكن لم يتم طرحه حتى الآن، ولم تعلن بعد عن موعد طرح هذه التقنية الجديدة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,528
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,190
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,151

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة