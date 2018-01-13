حادث شنيع بالمخواة: مركبة تستقر تحت شاحنة محمَّلة بالغاز

نجحت فِرق الدفاع المدني في إخراج ثلاثة محتجزين من تحت شاحنة محمَّلة بالغاز بعد استقرار مركبتهم بالكامل تحتها بمحافظة المخواة.

وباشرت الفِرق الأمنية والمرورية والإسعافية الحادث، وتم إخراج المحتجزين، وهم ثلاثة شبان، ونقلتهم إلى مستشفى المخواة العام لتلقي العلاج من الإصابات المتعددة التي لحقت بهم.