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حادث شنيع بالمخواة: مركبة تستقر تحت شاحنة محمَّلة بالغاز

نجحت فِرق الدفاع المدني في إخراج ثلاثة محتجزين من تحت شاحنة محمَّلة بالغاز بعد استقرار مركبتهم بالكامل تحتها بمحافظة المخواة.

وباشرت الفِرق الأمنية والمرورية والإسعافية الحادث، وتم إخراج المحتجزين، وهم ثلاثة شبان، ونقلتهم إلى مستشفى المخواة العام لتلقي العلاج من الإصابات المتعددة التي لحقت بهم.

حادث مروع المخواة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث شنيع بالمخواة: مركبة تستقر تحت شاحنة محمَّلة بالغاز
سبق

نجحت فِرق الدفاع المدني في إخراج ثلاثة محتجزين من تحت شاحنة محمَّلة بالغاز بعد استقرار مركبتهم بالكامل تحتها بمحافظة المخواة.

وباشرت الفِرق الأمنية والمرورية والإسعافية الحادث، وتم إخراج المحتجزين، وهم ثلاثة شبان، ونقلتهم إلى مستشفى المخواة العام لتلقي العلاج من الإصابات المتعددة التي لحقت بهم.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
11:25 PM

حادث شنيع بالمخواة: مركبة تستقر تحت شاحنة محمَّلة بالغاز

A A A
عبدالعزيز الشهري - المخواة
19
49,207

نجحت فِرق الدفاع المدني في إخراج ثلاثة محتجزين من تحت شاحنة محمَّلة بالغاز بعد استقرار مركبتهم بالكامل تحتها بمحافظة المخواة.

وباشرت الفِرق الأمنية والمرورية والإسعافية الحادث، وتم إخراج المحتجزين، وهم ثلاثة شبان، ونقلتهم إلى مستشفى المخواة العام لتلقي العلاج من الإصابات المتعددة التي لحقت بهم.

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