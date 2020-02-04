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وزير السجون البريطاني السابق: علينا التعلم من السعودية في مكافحة الإرهاب

"ستيوارت": لدى المملكة برامج مهمة لإعادة التأهيل وإزالة التطرف من جذوره

قال وزير السجون البريطاني السابق روري ستيوارت؛ في لقاء إذاعي، إنه على بريطانيا أن تتعلم من المملكة العربية السعودية مكافحة التطرف وإعادة التأهيل.

وذكر ستيوارت لإذاعة "إل بي سي" البريطانية، أن هناك أشياء كثيرة يمكن تحسينها على الفور، أهمها أنه يجب التأكد من أن لدى السلطات الأمنية معلومات أفضل بكثير عن الأفراد.

وأضاف، أن الولايات المتحدة لديها طريقة أكثر قسوة، لكن المملكة العربية السعودية تعاملت بشكل جيد ولديها برامج في غاية الأهمية لإعادة التأهيل وإزالة التطرف من جذوره.

روري ستيوارت المملكة العربية السعودية مكافحة الإرهاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير السجون البريطاني السابق: علينا التعلم من السعودية في مكافحة الإرهاب
سبق

قال وزير السجون البريطاني السابق روري ستيوارت؛ في لقاء إذاعي، إنه على بريطانيا أن تتعلم من المملكة العربية السعودية مكافحة التطرف وإعادة التأهيل.

وذكر ستيوارت لإذاعة "إل بي سي" البريطانية، أن هناك أشياء كثيرة يمكن تحسينها على الفور، أهمها أنه يجب التأكد من أن لدى السلطات الأمنية معلومات أفضل بكثير عن الأفراد.

وأضاف، أن الولايات المتحدة لديها طريقة أكثر قسوة، لكن المملكة العربية السعودية تعاملت بشكل جيد ولديها برامج في غاية الأهمية لإعادة التأهيل وإزالة التطرف من جذوره.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
12:35 PM

وزير السجون البريطاني السابق: علينا التعلم من السعودية في مكافحة الإرهاب

"ستيوارت": لدى المملكة برامج مهمة لإعادة التأهيل وإزالة التطرف من جذوره

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,746

قال وزير السجون البريطاني السابق روري ستيوارت؛ في لقاء إذاعي، إنه على بريطانيا أن تتعلم من المملكة العربية السعودية مكافحة التطرف وإعادة التأهيل.

وذكر ستيوارت لإذاعة "إل بي سي" البريطانية، أن هناك أشياء كثيرة يمكن تحسينها على الفور، أهمها أنه يجب التأكد من أن لدى السلطات الأمنية معلومات أفضل بكثير عن الأفراد.

وأضاف، أن الولايات المتحدة لديها طريقة أكثر قسوة، لكن المملكة العربية السعودية تعاملت بشكل جيد ولديها برامج في غاية الأهمية لإعادة التأهيل وإزالة التطرف من جذوره.

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