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"الطيران المدني": فرق ميدانية ترصد التزام المطارات بالإجراءات الاحترازية

المهام تشمل التأكد من توفير المعقمات وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي

تواصل الهيئة العامة للطيران المدني متابعتها الميدانية لتقديم خدمات متميّزة للمسافرين في مطارات المملكة، وذلك من خلال تشكيل فرق ميدانية متخصصة تشرف وتراقب على جودة الخدمات للمسافرين في المطارات.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الجولات، إلى رصد الملاحظات المتعلقة بجودة الخدمات داخل صالات السفر ومعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما تراقب تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتسعى الهيئة في مراقبتها ومتابعتها الميدانية المستمرة إلى ضّمان رحلة سفر آمنة وتقديم أعلى معايير الجودة في المطارات السعودية.

وتتواجد فرق العمل الميدانية في صالات المطارات على مدار الساعة لمتابعة مؤشرات الأداء وتقييم الخدمات المقدمة خلال المواسم التي تشهد زيادة في أعداد المسافرين؛ مثل مواسم العطلات وموسم الحج، كما قامت هيئة الطيران المدني بتطبيق عدة معايير دقيقة لتجويد وتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة الـ(28).

وتشرف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إضافة إلى تقديم خدمات متميزة للمسافرين وبجودة عالية عبر متابعة نقاط السفر في المطارات السعودية عن طريق قياس مدد الانتظار، ومتابعة توفر جميع الخدمات التي تساهم في تحسين تجربة المسافرين وضمان تنقلهم بكل يسر وسهولة.

وفي ظل جائحة كورونا، قامت فرق العمل الميدانية بالإشراف على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ومتابعة ورصد التزام الناقلات الجوية الوطنية والعاملين في المطارات السعودية بفرض تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة حسب الدليل الإرشادي لتشغيل المطارات، والتأكد من توفير المعقمات وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي وغيرها من الإجراءات من الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المسافرين وضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل وحتى وصول المسافر إلى وجهته المقصودة.

يذكر أن الفرق الميدانية في هيئة الطيران المدني تعمل على رصد أبرز الملاحظات عبر الجولات الميدانية، وتقوم بمشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة لعمل اللازم في وقته، بالإضافة إلى قيامها بإعداد تقارير دورية عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة لهم في المطارات السعودية، يأتي ذلك في ظل ما تتخذه الهيئة من خطوات تستهدف تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة، لتؤدي دورَها بفاعلية، وتحسين تجربة المسافر كإحدى أولوياتها والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين انطلاقاَ من دور الهيئة الرقابي والإشرافي على قطاع الطيران المدني في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني": فرق ميدانية ترصد التزام المطارات بالإجراءات الاحترازية
سبق

تواصل الهيئة العامة للطيران المدني متابعتها الميدانية لتقديم خدمات متميّزة للمسافرين في مطارات المملكة، وذلك من خلال تشكيل فرق ميدانية متخصصة تشرف وتراقب على جودة الخدمات للمسافرين في المطارات.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الجولات، إلى رصد الملاحظات المتعلقة بجودة الخدمات داخل صالات السفر ومعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما تراقب تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتسعى الهيئة في مراقبتها ومتابعتها الميدانية المستمرة إلى ضّمان رحلة سفر آمنة وتقديم أعلى معايير الجودة في المطارات السعودية.

وتتواجد فرق العمل الميدانية في صالات المطارات على مدار الساعة لمتابعة مؤشرات الأداء وتقييم الخدمات المقدمة خلال المواسم التي تشهد زيادة في أعداد المسافرين؛ مثل مواسم العطلات وموسم الحج، كما قامت هيئة الطيران المدني بتطبيق عدة معايير دقيقة لتجويد وتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة الـ(28).

وتشرف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إضافة إلى تقديم خدمات متميزة للمسافرين وبجودة عالية عبر متابعة نقاط السفر في المطارات السعودية عن طريق قياس مدد الانتظار، ومتابعة توفر جميع الخدمات التي تساهم في تحسين تجربة المسافرين وضمان تنقلهم بكل يسر وسهولة.

وفي ظل جائحة كورونا، قامت فرق العمل الميدانية بالإشراف على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ومتابعة ورصد التزام الناقلات الجوية الوطنية والعاملين في المطارات السعودية بفرض تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة حسب الدليل الإرشادي لتشغيل المطارات، والتأكد من توفير المعقمات وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي وغيرها من الإجراءات من الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المسافرين وضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل وحتى وصول المسافر إلى وجهته المقصودة.

يذكر أن الفرق الميدانية في هيئة الطيران المدني تعمل على رصد أبرز الملاحظات عبر الجولات الميدانية، وتقوم بمشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة لعمل اللازم في وقته، بالإضافة إلى قيامها بإعداد تقارير دورية عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة لهم في المطارات السعودية، يأتي ذلك في ظل ما تتخذه الهيئة من خطوات تستهدف تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة، لتؤدي دورَها بفاعلية، وتحسين تجربة المسافر كإحدى أولوياتها والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين انطلاقاَ من دور الهيئة الرقابي والإشرافي على قطاع الطيران المدني في المملكة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
06:19 PM

"الطيران المدني": فرق ميدانية ترصد التزام المطارات بالإجراءات الاحترازية

المهام تشمل التأكد من توفير المعقمات وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل الهيئة العامة للطيران المدني متابعتها الميدانية لتقديم خدمات متميّزة للمسافرين في مطارات المملكة، وذلك من خلال تشكيل فرق ميدانية متخصصة تشرف وتراقب على جودة الخدمات للمسافرين في المطارات.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الجولات، إلى رصد الملاحظات المتعلقة بجودة الخدمات داخل صالات السفر ومعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما تراقب تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتسعى الهيئة في مراقبتها ومتابعتها الميدانية المستمرة إلى ضّمان رحلة سفر آمنة وتقديم أعلى معايير الجودة في المطارات السعودية.

وتتواجد فرق العمل الميدانية في صالات المطارات على مدار الساعة لمتابعة مؤشرات الأداء وتقييم الخدمات المقدمة خلال المواسم التي تشهد زيادة في أعداد المسافرين؛ مثل مواسم العطلات وموسم الحج، كما قامت هيئة الطيران المدني بتطبيق عدة معايير دقيقة لتجويد وتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة الـ(28).

وتشرف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إضافة إلى تقديم خدمات متميزة للمسافرين وبجودة عالية عبر متابعة نقاط السفر في المطارات السعودية عن طريق قياس مدد الانتظار، ومتابعة توفر جميع الخدمات التي تساهم في تحسين تجربة المسافرين وضمان تنقلهم بكل يسر وسهولة.

وفي ظل جائحة كورونا، قامت فرق العمل الميدانية بالإشراف على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ومتابعة ورصد التزام الناقلات الجوية الوطنية والعاملين في المطارات السعودية بفرض تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة حسب الدليل الإرشادي لتشغيل المطارات، والتأكد من توفير المعقمات وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي وغيرها من الإجراءات من الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المسافرين وضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل وحتى وصول المسافر إلى وجهته المقصودة.

يذكر أن الفرق الميدانية في هيئة الطيران المدني تعمل على رصد أبرز الملاحظات عبر الجولات الميدانية، وتقوم بمشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة لعمل اللازم في وقته، بالإضافة إلى قيامها بإعداد تقارير دورية عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة لهم في المطارات السعودية، يأتي ذلك في ظل ما تتخذه الهيئة من خطوات تستهدف تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة، لتؤدي دورَها بفاعلية، وتحسين تجربة المسافر كإحدى أولوياتها والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين انطلاقاَ من دور الهيئة الرقابي والإشرافي على قطاع الطيران المدني في المملكة.

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