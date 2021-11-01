النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي" تدين المحاولة الحوثية الفاشلة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة

العثيمين أكّد وقوف المنظمة مع المملكة في كل ما تتخذه لردع العدوان الحوثي وحماية المدنيين

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، في بيان اليوم، المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة مسيّرة مفخخة، باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وعدّ استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه المدنيين في المملكة (جرائم حرب)، وتحديًا سافرًا للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأكّد الدكتور العثيمين وقوف وتضامن منظمة التعاون الإٍسلامي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات، لردع العدوان الحوثي وحماية المدنيين من المواطنين والمقيمين على أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعاون الإسلامي" تدين المحاولة الحوثية الفاشلة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة
سبق

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، في بيان اليوم، المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة مسيّرة مفخخة، باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وعدّ استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه المدنيين في المملكة (جرائم حرب)، وتحديًا سافرًا للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأكّد الدكتور العثيمين وقوف وتضامن منظمة التعاون الإٍسلامي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات، لردع العدوان الحوثي وحماية المدنيين من المواطنين والمقيمين على أراضيها.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
11:37 AM

"التعاون الإسلامي" تدين المحاولة الحوثية الفاشلة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة

العثيمين أكّد وقوف المنظمة مع المملكة في كل ما تتخذه لردع العدوان الحوثي وحماية المدنيين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
5
431

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، في بيان اليوم، المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة مسيّرة مفخخة، باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وعدّ استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه المدنيين في المملكة (جرائم حرب)، وتحديًا سافرًا للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأكّد الدكتور العثيمين وقوف وتضامن منظمة التعاون الإٍسلامي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات، لردع العدوان الحوثي وحماية المدنيين من المواطنين والمقيمين على أراضيها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,961
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,911
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,057
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,140

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة