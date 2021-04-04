بعشرة لاعبين.. "الفيصلي" يطيح بـ "النصر" ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل لمواجهة التعاون في نهائي الحلم (أغلى البطولات)

حقق نادي الفيصلي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بالنصر من الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الفيصلي بهدف نظيف سجله اللاعب جوليو تفاريس محترف الفريق في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وكان الفيصلي قد أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج مدافع الفريق " إيجور روسي " بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يتأهل نادي الفيصلي للمباراة النهائية ( للمرة الثانية في تاريخه ) ليواجه التعاون الذي تأهل هو الآخر على حساب الفتح.