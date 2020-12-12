"العطية" يحسم منافسة رالي حائل لصالحه في فئة السيارات
"يزيد الراجحي" يحل رابعاً
توّج السائق القطري ناصر العطيَّة، بصحبة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على متن سيارة "تويوتا هايلوكس" في فئة السيارات "باها حائل الدولي 2020"، ضمن المرحلة الأولى من الجولة الرابعة من جولات كأس العالم للراليات الصحراوية التي انطلقت من الرديفة-جبة، حيث كان أول الواصلين لنقطة النهاية، واجتاز مسافة المرحلة الخاصة بطول 275 كيلومتراً خلال 3:02:04 ساعات، وبفارِقِ 2:49 دقيقَة عن صاحب المركز الثاني في المرحلة.
وكان "العطية" قال: "لقد كان يومنا الأول جيِّداً، لقد وثِقنا بسرعتنا، افتتحنا المسارات ولكن كان أمامنا حلٌّ وحيد ألا وهو الضغط، وسنسعى لبذل أفضل ما لدينا، إنه فوزنا الثالث في حائل، ونأمل أن نحقق الفوز الرابع قريباً".
الترتيب العام بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى:
فئة السيارات
السائق والملّاح – السيارة – التوقيت
1- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فِرنسا) – تويوتا "هايلوكس" – 6:14:27 ساعات
"العطية" يحسم منافسة رالي حائل لصالحه في فئة السيارات
خالد السليميسبق2020-12-12
توّج السائق القطري ناصر العطيَّة، بصحبة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على متن سيارة "تويوتا هايلوكس" في فئة السيارات "باها حائل الدولي 2020"، ضمن المرحلة الأولى من الجولة الرابعة من جولات كأس العالم للراليات الصحراوية التي انطلقت من الرديفة-جبة، حيث كان أول الواصلين لنقطة النهاية، واجتاز مسافة المرحلة الخاصة بطول 275 كيلومتراً خلال 3:02:04 ساعات، وبفارِقِ 2:49 دقيقَة عن صاحب المركز الثاني في المرحلة.
وكان "العطية" قال: "لقد كان يومنا الأول جيِّداً، لقد وثِقنا بسرعتنا، افتتحنا المسارات ولكن كان أمامنا حلٌّ وحيد ألا وهو الضغط، وسنسعى لبذل أفضل ما لدينا، إنه فوزنا الثالث في حائل، ونأمل أن نحقق الفوز الرابع قريباً".
الترتيب العام بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى:
فئة السيارات
السائق والملّاح – السيارة – التوقيت
1- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فِرنسا) – تويوتا "هايلوكس" – 6:14:27 ساعات
توّج السائق القطري ناصر العطيَّة، بصحبة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على متن سيارة "تويوتا هايلوكس" في فئة السيارات "باها حائل الدولي 2020"، ضمن المرحلة الأولى من الجولة الرابعة من جولات كأس العالم للراليات الصحراوية التي انطلقت من الرديفة-جبة، حيث كان أول الواصلين لنقطة النهاية، واجتاز مسافة المرحلة الخاصة بطول 275 كيلومتراً خلال 3:02:04 ساعات، وبفارِقِ 2:49 دقيقَة عن صاحب المركز الثاني في المرحلة.
وكان "العطية" قال: "لقد كان يومنا الأول جيِّداً، لقد وثِقنا بسرعتنا، افتتحنا المسارات ولكن كان أمامنا حلٌّ وحيد ألا وهو الضغط، وسنسعى لبذل أفضل ما لدينا، إنه فوزنا الثالث في حائل، ونأمل أن نحقق الفوز الرابع قريباً".
الترتيب العام بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى:
فئة السيارات
السائق والملّاح – السيارة – التوقيت
1- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فِرنسا) – تويوتا "هايلوكس" – 6:14:27 ساعات