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"الصحة": تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في العراق: 4093 إصابة جديدة و 85 وفاة و2529 حالة شفاء

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 188802

سجلت العراق 4093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 188802 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 85 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6121 حالة وفاة، فيما سُجلت 2529 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 134369 حالة شفاء.

العراق فيروس كورونا الجديد

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كورونا في العراق: 4093 إصابة جديدة و 85 وفاة و2529 حالة شفاء
سبق

سجلت العراق 4093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 188802 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 85 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6121 حالة وفاة، فيما سُجلت 2529 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 134369 حالة شفاء.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
04:38 PM

كورونا في العراق: 4093 إصابة جديدة و 85 وفاة و2529 حالة شفاء

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 188802

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت العراق 4093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 188802 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 85 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6121 حالة وفاة، فيما سُجلت 2529 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 134369 حالة شفاء.

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