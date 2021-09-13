مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان يجمع تبرعات تتجاوز مليار دولار

"غوتيريس" أشار إلى أن التجاوب فاق التوقعات

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان الذي عُقد اليوم الاثنين تمكَّن من جمع تبرعات بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وبيّن "غوتيريس" عقب المؤتمر أن مؤتمر المانحين لبَّى بشكل كامل التوقعات المتعلقة بالتضامن مع الشعب الأفغاني، وفقًا لـ"رويترز".

ولفت إلى أن المشاركات رفيعة المستوى فاقت التوقعات، وتقدمت الدول بتعهدات مالية، تخطت 606 ملايين دولار، وهو المبلغ المطلوب لتغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للأشهر الأربعة المقبلة.





وذكرت الأمم المتحدة أن أفغانستان تحتاج إلى أكثر من 600 مليون دولار حتى نهاية هذا العام لتجنب أزمة في الغذاء وانهيار الخدمات العامة.