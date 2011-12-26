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"الشلهوب": "شعار المنقية" سيعكس سمعة السعودية

أشاد بالفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الإبل

أكد نجم المنتخب السعودي السابق، ونادي "الهلال"، محمد الشلهوب، أن قطاع الإبل بات يوفر فرصًا استثمارية كبيرة؛ مما جعله مجالًا استثماريًّا جاذبًا؛ وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى أولًا، ثم بفضل الدعم اللا محدود الذي يحظى به القطاع من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس إدارة نادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

وأبدى "الشلهوب" سعادته الغامرة بالتواجد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم، وقال: ما أراه شيء عظيم، ودعم مميز لهذا الموروث العريق، الذي نفتخر به دائمًا وأبدًا، وفخور كمواطن سعودي أن أرى هذه الإمكانيات، وإن شاء الله نُصدّر هذا الموروث الشعبي للخارج.

وأضاف: قطاع الإبل يوفّر فرصًا استثمارية كبيرة، والدليل الصفقات المتتالية التي تُبرَم.

وعن دخوله في قطاع الإبل والاستثمار فيه، أردف "الشلهوب": أنا على بوابة الدخول، وسعيدٌ بهذه الخطوة، وبصراحة خبرتي قليلة في مجال الاستثمار؛ ولكن من خلال ما رأيته أنصح بقوة في الاستثمار في قطاع الإبل، وقد يأتي يوم وأستثمر، وإذا ربنا وفقني سأضع "شعار" للمنقية يعكس سمعة السعودية، وأتمنى لصديقي سالم الدوسري التوفيق، وكذلك لفهد المساعد، فهو صديق عزيز، ومن الشباب السعودي الطموح.

وقدَّم "الشلهوب" شكره لنادي الإبل على الجهود الكبيرة المبذولة لخدمة أهل الإبل؛ مؤكدًا أنه رغم الظروف والتحديات التي أقيم فيها المهرجان؛ إلا أنه نجح في استقطاب المستثمرين الأجانب من بعض الدول الكبرى كـ"فرنسا وروسيا وأمريكا".

محمد الشلهوب مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشلهوب": "شعار المنقية" سيعكس سمعة السعودية
سبق

أكد نجم المنتخب السعودي السابق، ونادي "الهلال"، محمد الشلهوب، أن قطاع الإبل بات يوفر فرصًا استثمارية كبيرة؛ مما جعله مجالًا استثماريًّا جاذبًا؛ وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى أولًا، ثم بفضل الدعم اللا محدود الذي يحظى به القطاع من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس إدارة نادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

وأبدى "الشلهوب" سعادته الغامرة بالتواجد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم، وقال: ما أراه شيء عظيم، ودعم مميز لهذا الموروث العريق، الذي نفتخر به دائمًا وأبدًا، وفخور كمواطن سعودي أن أرى هذه الإمكانيات، وإن شاء الله نُصدّر هذا الموروث الشعبي للخارج.

وأضاف: قطاع الإبل يوفّر فرصًا استثمارية كبيرة، والدليل الصفقات المتتالية التي تُبرَم.

وعن دخوله في قطاع الإبل والاستثمار فيه، أردف "الشلهوب": أنا على بوابة الدخول، وسعيدٌ بهذه الخطوة، وبصراحة خبرتي قليلة في مجال الاستثمار؛ ولكن من خلال ما رأيته أنصح بقوة في الاستثمار في قطاع الإبل، وقد يأتي يوم وأستثمر، وإذا ربنا وفقني سأضع "شعار" للمنقية يعكس سمعة السعودية، وأتمنى لصديقي سالم الدوسري التوفيق، وكذلك لفهد المساعد، فهو صديق عزيز، ومن الشباب السعودي الطموح.

وقدَّم "الشلهوب" شكره لنادي الإبل على الجهود الكبيرة المبذولة لخدمة أهل الإبل؛ مؤكدًا أنه رغم الظروف والتحديات التي أقيم فيها المهرجان؛ إلا أنه نجح في استقطاب المستثمرين الأجانب من بعض الدول الكبرى كـ"فرنسا وروسيا وأمريكا".

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
04:27 PM

"الشلهوب": "شعار المنقية" سيعكس سمعة السعودية

أشاد بالفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الإبل

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أكد نجم المنتخب السعودي السابق، ونادي "الهلال"، محمد الشلهوب، أن قطاع الإبل بات يوفر فرصًا استثمارية كبيرة؛ مما جعله مجالًا استثماريًّا جاذبًا؛ وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى أولًا، ثم بفضل الدعم اللا محدود الذي يحظى به القطاع من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس إدارة نادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

وأبدى "الشلهوب" سعادته الغامرة بالتواجد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم، وقال: ما أراه شيء عظيم، ودعم مميز لهذا الموروث العريق، الذي نفتخر به دائمًا وأبدًا، وفخور كمواطن سعودي أن أرى هذه الإمكانيات، وإن شاء الله نُصدّر هذا الموروث الشعبي للخارج.

وأضاف: قطاع الإبل يوفّر فرصًا استثمارية كبيرة، والدليل الصفقات المتتالية التي تُبرَم.

وعن دخوله في قطاع الإبل والاستثمار فيه، أردف "الشلهوب": أنا على بوابة الدخول، وسعيدٌ بهذه الخطوة، وبصراحة خبرتي قليلة في مجال الاستثمار؛ ولكن من خلال ما رأيته أنصح بقوة في الاستثمار في قطاع الإبل، وقد يأتي يوم وأستثمر، وإذا ربنا وفقني سأضع "شعار" للمنقية يعكس سمعة السعودية، وأتمنى لصديقي سالم الدوسري التوفيق، وكذلك لفهد المساعد، فهو صديق عزيز، ومن الشباب السعودي الطموح.

وقدَّم "الشلهوب" شكره لنادي الإبل على الجهود الكبيرة المبذولة لخدمة أهل الإبل؛ مؤكدًا أنه رغم الظروف والتحديات التي أقيم فيها المهرجان؛ إلا أنه نجح في استقطاب المستثمرين الأجانب من بعض الدول الكبرى كـ"فرنسا وروسيا وأمريكا".

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