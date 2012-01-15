النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جيرود" يحلّق بلقبه الأول في رالي داكار الطائف

بعد انسحاب "كوبيتِّي" بسبب المشكلات الميكانيكية

حسم دراج ياماها الفرنسي أليكساندر جيرود لقب فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "الكوادز" في منافسات رالي داكار السعودية 2022.

ودخل جيرود المرحلة الأخيرة متقدماً بفارق مريح نسبياً وبأكثر من ساعتين و40 دقيقة أمام درّاج فريق "دراج أون" الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو الذي فاز بالمرحلة الأخيرة، معززاً مركزه الثاني في الترتيب العام للفئة، ومن خلفه في المركز الثالث للترتيب العام درّاج أورلين البولندي كميل فيشنيفسكي الذي أنهى المرحلة ثانياً.

يُذكر أن حامل لقب الفئة في نُسخة 2021 الدرّاج الأرجنتيني مانويل أندوخار، قد اضطر للانسحاب في المرحلة السادسة مفسحاً المجال أمام تتويج بطلاً جديداً لهذه الفئة، فيما انسحب المنافس الأول لجيرود درّاج ديل أمو ياماها الأمريكي بابلو كوبيتِّي بسبب بعض المشكلات الميكانيكية في محرك دراجته في المرحلة العاشرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"جيرود" يحلّق بلقبه الأول في رالي داكار الطائف
سبق

حسم دراج ياماها الفرنسي أليكساندر جيرود لقب فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "الكوادز" في منافسات رالي داكار السعودية 2022.

ودخل جيرود المرحلة الأخيرة متقدماً بفارق مريح نسبياً وبأكثر من ساعتين و40 دقيقة أمام درّاج فريق "دراج أون" الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو الذي فاز بالمرحلة الأخيرة، معززاً مركزه الثاني في الترتيب العام للفئة، ومن خلفه في المركز الثالث للترتيب العام درّاج أورلين البولندي كميل فيشنيفسكي الذي أنهى المرحلة ثانياً.

يُذكر أن حامل لقب الفئة في نُسخة 2021 الدرّاج الأرجنتيني مانويل أندوخار، قد اضطر للانسحاب في المرحلة السادسة مفسحاً المجال أمام تتويج بطلاً جديداً لهذه الفئة، فيما انسحب المنافس الأول لجيرود درّاج ديل أمو ياماها الأمريكي بابلو كوبيتِّي بسبب بعض المشكلات الميكانيكية في محرك دراجته في المرحلة العاشرة.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
03:50 PM

"جيرود" يحلّق بلقبه الأول في رالي داكار الطائف

بعد انسحاب "كوبيتِّي" بسبب المشكلات الميكانيكية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
1,279

حسم دراج ياماها الفرنسي أليكساندر جيرود لقب فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "الكوادز" في منافسات رالي داكار السعودية 2022.

ودخل جيرود المرحلة الأخيرة متقدماً بفارق مريح نسبياً وبأكثر من ساعتين و40 دقيقة أمام درّاج فريق "دراج أون" الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو الذي فاز بالمرحلة الأخيرة، معززاً مركزه الثاني في الترتيب العام للفئة، ومن خلفه في المركز الثالث للترتيب العام درّاج أورلين البولندي كميل فيشنيفسكي الذي أنهى المرحلة ثانياً.

يُذكر أن حامل لقب الفئة في نُسخة 2021 الدرّاج الأرجنتيني مانويل أندوخار، قد اضطر للانسحاب في المرحلة السادسة مفسحاً المجال أمام تتويج بطلاً جديداً لهذه الفئة، فيما انسحب المنافس الأول لجيرود درّاج ديل أمو ياماها الأمريكي بابلو كوبيتِّي بسبب بعض المشكلات الميكانيكية في محرك دراجته في المرحلة العاشرة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,538
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,452
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,678

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة